Revúca spísala petíciu za zachovanie nemocnice v jej aktuálnom rozsahu

Revúca 11. apríla (TASR) – Mesto Revúca spísalo petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Revúca v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností. Samospráva nesúhlasí so zrušením pôrodnice a ďalších oddelení, ktoré nemocnici neboli schválené ako doplnkové programy v rámci optimalizácie siete nemocníc. Pre TASR to uviedol primátor Július Buchta.



Petícia, ktorú v online podobe od piatku (7. 4.) podpísalo vyše 1000 ľudí, žiada Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o zachovanie pôrodníckeho, neonatologického a gynekologického programu a traumatologického programu II. úrovne, o ktoré revúcka nemocnica žiadala v rámci doplnkových programov. Samospráva sa obáva, že rušenie oddelení môže v budúcnosti ohroziť chod celej nemocnice a bude viesť k zhoršeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regióne.



"Nie je to len o zrušení pôrodnice. My v meste nemáme detskú lekársku pohotovosť, ale zastrešuje nám to práve detské oddelenie v nemocnici," skonštatoval pre TASR Buchta. Ako dodal, doplnkové programy potrebuje revúcka nemocnica i preto, aby vedela ekonomicky existovať. Fungujúca nemocnica v meste je podľa primátora v neposlednom rade dôležitá aj pre riziká spojené s ťažkým priemyslom, ktorý je v okrese sústredený.



Riaditeľka nemocnice v Revúcej Janette Hrbálová pre TASR uviedla, že rozhodnutie o neschválení doplnkových programov vníma tragicky. Obáva sa napríklad hrozby odchodu lekárov špecialistov či zníženia operačných gynekologických i traumatologických výkonov. Neschválenie doplnkových programov podľa Hrbálovej revúcku nemocnicu pripravuje aj o možnosť získať finančné prostriedky z plánu obnovy, ktoré chceli využiť na zníženie energetickej náročnosti budovy.



V prípade zachovania pôrodnice vedenie nemocnice argumentuje napríklad komplikáciami, ktoré sa u pacientiek vyskytli v uplynulých rokoch. "Za rok 2022 sme mali tri prípady eklamptických záchvatov, čo je 56-násobok priemeru na Slovensku a za rok 2021 dva prípady eklampsie, čo je 37-násobok priemeru. Tieto záchvaty si vyžadujú neodkladnú intervenciu na záchranu života matky a dieťaťa a neznesú prevoz do vzdialeného zdravotníckeho zariadenia," skonštatovala Hrbálová s tým, že v regióne je tiež vysoká perinatálna úmrtnosť.



O zrušení pôrodnice v Revúcej informoval rezort zdravotníctva začiatkom apríla. Zaniknúť od nového roka majú v rámci optimalizácie siete nemocníc aj ďalšie pôrodnice, kde sa ročne narodí menej ako 400 detí. Ide o pôrodnice v Snine, Kráľovskom Chlmci, Myjave a Partizánskom. Pacientky z Revúcej majú prijímať nemocnice v Rožňave a Rimavskej Sobote.



MZ avizovalo, že o pripomienkach k schváleným doplnkovým programom v Revúcej ešte bude so samosprávou a vedením nemocnice diskutovať. Petíciu so zozbieranými podpismi plánuje primátor odovzdať zástupcom ministerstva pri ich návšteve Revúcej.