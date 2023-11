Na základnej škole v Revúcej rekonštruujú športový areál

Revúca 7. novembra (TASR) - Mesto Revúca v uplynulých dňoch začalo s rekonštrukciou športového areálu základnej školy (ZŠ) na Hviezdoslavovej ulici. V rámci projektu za približne 158.000 eur tam pribudnú aj unimobunky so zázemím. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



"Pre potreby hádzanej, volejbalu, futbalu, nohejbalu a tenisu bude položený kompletne nový povrch. Súčasťou rekonštrukčných prác bude odvodnenie ihriska a zabezpečenie zázemia pre športovcov. K dispozícii budú unimobunky pre športovcov so sprchami, WC a šatňami na prezliekanie," priblížilo mesto.



Celkové náklady na rekonštrukciu ihriska v areáli ZŠ predstavujú približne 158.000 eur, samospráva na projekt získala dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 107.000 eur. V rámci prvej fázy stavebných prác by mali byť do konca roka dokončené terénne úpravy areálu či zrealizované napojenie na elektrinu, vodu a odpad.



"Následne na jar dôjde k položeniu nového povrchu ihriska a osadeniu kontajnerového systému. Dodávateľ má v rámci zmluvných podmienok povinnosť dokončiť projekt do septembra 2024," dodala samospráva.