Virtuálna realita priblíži cestu na mesiac v sci-fi diele Hviezdoveda

Revúca 12. novembra (TASR) - Príbeh revúckeho rodáka Gustáva Reussa o ceste na mesiac, ktorý autor opísal vo svojom diele Hviezdoveda, na Gemeri ožije vďaka virtuálnej realite. Návštevníci regiónu budú môcť Reussove cestovanie vesmírom zažiť na rôznych podujatiach či vo vybraných ubytovacích zariadeniach na Gemeri. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Inšpiráciou na vytvorenie virtuálnej cesty na mesiac bolo prvé slovenské sci-fi dielo z pera revúckeho rodáka Gustáva Reussa. Vo Hviezdovede v roku 1856 opísal svoje predstavy o putovaní vesmírom vrátane strojov, modelov a mechanizmov, ktoré by umožnili cestovať na mesiac.



"Virtuálny priestor, v ktorom sa návštevník ocitne, bude odrazom spôsobu premýšľania samotného Gustáva Reussa či skôr hlavného hrdinu príbehu Krutohlava. Virtuálna realita ako taká nám zároveň pomôže porušiť zákony fyziky presne tak, ako sa o to pokúšal Reuss vo svojom diele a pomôže vtiahnuť diváka do jeho sveta a pocítiť nadšenie zo snívania a vynaliezania," priblížil Jaroslav Hric z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer.



Zaujímavosťou Reussovho príbehu je i to, že vznikol skôr ako prvé sci-fi dielo známeho autora Julesa Verna. Virtuálnu realitu postavenú literárnej ceste na mesiac si budú môcť návštevníci regiónu vyskúšať najmä počas podujatí, ale tiež v niektorých ubytovacích zariadeniach.



"Návštevník sa neocitne na začiatku ani na konci príbehu. Ocitne sa uprostred tohto fiktívneho sveta a bude mať možnosť s ním interagovať, manipulovať, uchopiť tak, aby bola stimulovaná jeho vlastná zvedavosť. Nakoniec však postupne spozná autorove myšlienky a bude mať možnosť ich konfrontovať so súčasnými poznatkami a možnosťami," dodal Hric.



Projekt virtuálnej reality sumou 10.000 eur podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. Na základoch diela Hviezdoveda vznikla v Revúcej v ostatnom čase aj nová kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litterra, ktorej súčasťou sú aj interaktívne expozície. V meste v minulých rokoch pribudli aj viaceré rozprávkové sochy, ktoré vytvárajú outdoorovú interaktívnu hru Hviezdojed.