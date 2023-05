Revúca vrátila dotáciu na športovú halu, projekt dokončiť nestihli

Revúca 16. mája (TASR) – Mesto Revúca vrátilo vyše troch miliónov eur z účelovej dotácie, ktorá bola určená na výstavbu multifunkčnej športovej haly a prestrešenie ľadovej plochy. Dotáciu samospráva získala v roku 2019, financie mohla čerpať do konca vlaňajšieho roka. Práce sa však pre pochybenie zhotoviteľa na jeseň zastavili a mesto projekt dokončiť nestihlo. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta.



Samospráva štátu ku koncu apríla vrátila všetky finančné prostriedky, ktoré neboli v rámci projektu do konca roka 2022 vyčerpané. Z dotácie vo výške 3,75 milióna eur išlo o vyše tri milióny eur. Ako skonštatoval primátor, mesto už dlhší čas rokovalo s rezortom financií o predĺžení termínu realizácie projektu či opätovnom poskytnutí dotácie. Po nástupe vlády odborníkov chce samospráva v rokovaniach pokračovať.



"Stavba je pozastavená a stojíme pred rozhodnutím, čo bude teraz. Či ideme zakonzervovať celé stavenisko a dať umelú ľadovú plochu do pôvodného stavu, aby sme ju mohli cez zimu využívať, alebo pôjdeme do toho ešte s jedným pokusom pred úradnícku vládu," skonštatoval Buchta.



Výstavbu športového areálu podľa samosprávy už v prípravnej fáze zbrzdila pandémia nového koronavírusu a neskôr problémy so zdražovaním cien v stavebníctve. Mesto projekt realizovalo s využitím podmienok žltej knihy FIDIC, zhotoviteľom diela bolo konzorcium okolo spoločnosti Ferrmont.



"Odkedy verejný obstarávateľ začal realizovať obstarávanie a začali prebiehať územné a stavebné konania, mesto do tohto nevstupovalo. Všetko bolo v réžii konzorcia, ktoré realizovalo celú stavbu," dodal primátor.



Stavebné práce na výstavbe športovej haly a prestrešení ľadovej plochy odštartovali v Revúcej vlani začiatkom leta. Výstavba bola zastavená na jeseň po tom, ako našla Slovenská stavebná inšpekcia nesúlad prác s vysúťaženým projektom. Zhotoviteľ pri realizácii diela postupoval bez povolenia zmeny stavby pred dokončením.



"Spoločnosť musela stavbu pozastaviť až do doby, keď zmena stavby pred dokončením nenadobudne právoplatnosť, čo bolo 27. decembra 2022, keď sme mali už len štyri dni na čerpanie financií," skonštatoval Buchta.



Samospráva v rámci projektu počítala s prestrešením existujúcej umelej ľadovej plochy a výstavbou novej multifunkčnej haly. Športový areál mal okrem ľadového hokeja poskytovať priestor aj pre volejbal, florbal či hádzanú. Športová hala má tiež spĺňať kritériá na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí.