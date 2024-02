Vrecia na kuchynský odpad dostanú v Revúcej aj obyvatelia bytov

Revúca 12. februára (TASR) – Mesto Revúca začalo v uplynulom období s distribúciou vriec na kuchynské odpady, vrecia okrem obyvateľov rodinných domov prvýkrát dostanú aj ľudia žijúci v bytoch. Verejnosť tiež dostane návod s informáciami o tom, ako s odpadom nakladať. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.



Obyvatelia rodinných domov v Revúcej v uplynulých dňoch dostali vrecia na kuchynský bioodpad. Využívať ich môžu spolu s košíkmi na kuchynský odpad, ktoré od mesta dostali v minulosti. Vrecia na odpad tento rok dostanú aj obyvatelia bytoviek, ktorí kuchynský odpad vyhadzujú do 240-litrových nádob na sídliskách.



"Obyvatelia po novom môžu do týchto nádob vhodiť aj biodegradovateľné alebo mikroténové vrecká s kuchynským odpadom. Oproti minulému obdobiu ide o podstatnú zmenu, kedy kuchynský odpad nesmel obsahovať žiadne vrecká," priblížilo mesto s tým, že každá domácnosť má nárok na 50 vriec.



V roku 2023 sa obyvateľom Revúcej podarilo vyseparovať takmer 87 ton kuchynského bioodpadu. Vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný do bioplynovej stanice v Jelšave, kde sa používa na výrobu biometánu.