Výstavba novej športovej haly v Revúcej napreduje

Revúca 13. septembra (TASR) – V meste Revúca napreduje projekt vybudovania športovo-rekreačného areálu za približne 3,75 milióna eur. Práce, ktoré spočívajú vo výstavbe novej multifunkčnej haly a prestrešení už existujúcej ľadovej plochy, odštartovali začiatkom leta a dokončené by mali byť do konca roka. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta.



Na vybudovanie športového areálu získalo mesto Revúca od štátu pred tromi rokmi účelovú dotáciu vo výške približne 3,75 milióna eur. Získané finančné prostriedky musí samospráva vyčerpať do konca roka 2022. Meškanie projektu podľa primátora spôsobila už v jeho začiatkoch pandémia nového koronavírusu, ktorá ovplyvnila dĺžku trvania územného i stavebného konania.



"Kým sme dostali právoplatné stavebné povolenie, boli sme v ďalšej kríze, ktorá bola na stavebnom trhu. V projekte by sme podľa odhadov museli pre oceľovú konštrukciu dofinancovať viac ako milión eur. V máji však Úrad pre verejné obstarávanie vydal usmernenie, ktoré umožňuje použitie iných stavebných materiálov či iného tvaru stavby, ako bolo v súťaži," dodal Buchta.



Zmena v pravidlách pre verejné obstarávanie podľa primátora umožnila konzorciu firiem okolo spoločnosti Ferrmont, ktoré je zhotoviteľom diela, použiť iné stavebné riešenia či lacnejšie stavebné materiály. "Preprojektovaním sme dokonca znížili energetickú náročnosť multifunkčnej haly. Jedna vec je halu postaviť a druhá ju pri súčasných cenách prevádzkovať," skonštatoval Buchta s tým, že zmeny v projekte nemajú vplyv na funkcie, ktoré má nová hala napĺňať.



Mesto v projekte športového areálu počíta so zastrešením existujúcej umelej ľadovej plochy a výstavbou multifunkčnej haly. Areál by mal okrem ľadového hokeja poskytovať priestor aj pre volejbal, florbal či hádzanú. Športová hala má tiež spĺňať kritériá na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí. Multifunkčná hala a ľadová plocha budú vzájomne prepojené spoločnou vstupnou halou so zázemím a sociálnymi zariadeniami.