< sekcia Regióny
Revúca začala s revitalizáciou ľadovej plochy za vyše 610.000 eur
O obnove umelej ľadovej plochy v Revúcej sa hovorí už niekoľko rokov.
Autor TASR
Revúca 5. mája (TASR) - V meste Revúca sa v uplynulých týždňoch začalo s revitalizáciou umelej ľadovej plochy a priľahlej prevádzkovej budovy. Samospráva na projekt získala dotáciu z európskych zdrojov, klzisko so zázemím by pre verejnosť mohlo byť dostupné už najbližšiu zimu. Pre TASR to uviedol primátor Revúcej Július Buchta.
Revitalizáciu ľadovej plochy a priľahlej prevádzkovej budovy realizuje na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť FROST-service za vyše 610.000 eur. „Momentálne už prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu budovy zázemia, kde máme umiestnenú technológiu, do ktorej sme v minulosti investovali približne 400.000 eur. Bude tam zázemie pre personál aj šatne hokejových klubov,“ priblížil Buchta.
V rámci projektu prejde obnovou aj povrch ľadovej plochy, samospráva by športovisko v budúcnosti chcela využívať aj mimo zimných mesiacov na inline korčuľovanie. Stavebné práce by mali byť dokončené ešte v tomto roku, klzisko by tak podľa radnice mohlo byť pre verejnosť prístupné počas nadchádzajúcej zimy.
O obnove umelej ľadovej plochy v Revúcej sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto v roku 2019 získalo dotáciu 3,75 milióna eur na prestrešenie klziska a výstavbu novej športovej haly. Projekt bol pre viaceré problémy v roku 2022 zastavený a samospráva musela dotáciu vrátiť. Radnica klzisko opätovne sprevádzkovala v zime 2024, vlani sa v lokalite pre zlý stav infraštruktúry nekorčuľovalo.
Revitalizáciu ľadovej plochy a priľahlej prevádzkovej budovy realizuje na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť FROST-service za vyše 610.000 eur. „Momentálne už prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu budovy zázemia, kde máme umiestnenú technológiu, do ktorej sme v minulosti investovali približne 400.000 eur. Bude tam zázemie pre personál aj šatne hokejových klubov,“ priblížil Buchta.
V rámci projektu prejde obnovou aj povrch ľadovej plochy, samospráva by športovisko v budúcnosti chcela využívať aj mimo zimných mesiacov na inline korčuľovanie. Stavebné práce by mali byť dokončené ešte v tomto roku, klzisko by tak podľa radnice mohlo byť pre verejnosť prístupné počas nadchádzajúcej zimy.
O obnove umelej ľadovej plochy v Revúcej sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto v roku 2019 získalo dotáciu 3,75 milióna eur na prestrešenie klziska a výstavbu novej športovej haly. Projekt bol pre viaceré problémy v roku 2022 zastavený a samospráva musela dotáciu vrátiť. Radnica klzisko opätovne sprevádzkovala v zime 2024, vlani sa v lokalite pre zlý stav infraštruktúry nekorčuľovalo.