Revúca zakladá Technické služby mesta

Revúca 2. februára (TASR) – Starostlivosť o verejné priestranstvá v Revúcej bude mať na starosti novozaložená organizácia Technické služby mesta (TSM). Jej vytvorenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí. Podľa primátora Júliusa Buchtu budú TSM fungovať ako sociálny podnik a nahradia doterajšie externé firmy.



„Spolu s poslancami sme riešili túto problematiku, prihliadalo sa na rôzne názory, ako to urobiť, ako by to bolo čo najlepšie. Pre mňa je najpodstatnejšie to, že sme našli zhodu a dohodli sa, že technické služby po 15 rokoch v meste založíme,“ poznamenal Buchta.



Ako dodal, doposiaľ potrebné práce pre Revúcu zabezpečovali externé firmy. „Či už sa to týkalo údržby zelene a ciest, zimných posypov, odhŕňania snehu, opráv osvetlenia a množstva iných záležitostí. Teraz tu máme možnosť všetky realizovať vo vlastnej réžii,“ podotkol primátor s tým, že vďaka TSM vytvoria nové pracovné miesta a zároveň ušetria nemalé financie.



Zároveň zdôraznil, že nová spoločnosť nebude mať na starosti bytové hospodárstvo mesta. „Budú to dve rôzne firmy, ktoré budú mať na starosti dve rôzne veci,“ konštatoval Buchta.



Samospráva už na miesto konateľa TSM vyhlásila výberové konanie, pričom vo výberovej komisii sú podľa primátora poslanci aj zamestnanci mestského úradu. „Čo sa týka technického vybavenia, máme rozbehnutých viac projektov, ktoré by sme chceli v rámci sociálneho podniku využiť, aby sme vedeli zabezpečiť čo najlepšiu realizáciu prác. Jedna z takých rozbehnutých aktivít je projekt zberného dvora v Revúcej,“ načrtol primátor a dodal, že mestu v tomto smere komplikuje snahu množstvo podnetov na kontroly rôznym inštitúciám.



„Viem, že je to konkurenčný boj, chápeme to. Nám ale nezabráni nič, aby sociálny podnik začal pracovať tak, ako sme sa s poslancami dohodli a aby v meste pracoval v jeho prospech,“ zakončil Buchta.