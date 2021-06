Revúca zavádza nový systém vyhradeného parkovania, je oň veľký záujem

Revúca 18. júna (TASR) – Samospráva Revúcej zavádza nový systém vyhradeného parkovania. O pridelenie parkovacích miest v rámci mesta je zatiaľ veľký záujem. Pre TASR to potvrdila Lenka Rekenová, vedúca Oddelenia životného prostredia a verejného poriadku mestského úradu v Revúcej.



Parkovacie plochy na verejných priestranstvách rozdelí samospráva v pomere 40 ku 60 percent v prospech vyhradených parkovacích miest. Celkovo tak v meste vznikne 315 miest s označením vyhradeného parkovania. „Ďalšie štyri parkovacie miesta budú vyhradené pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby,“ dodala Rekenová. Ročnú sadzbu za parkovacie miesto stanovilo mesto na 150,11 eura, v prípade právnickej osoby a podnikateľov na 300,12 eura.



S označovaním parkovacích miest už samospráva začala, nový systém by mal byť do praxe postupne zavedený od začiatku júla. Mesto aktuálne stále prijíma žiadosti od obyvateľov, o pridelenie parkovacieho miesta je podľa Rekenovej veľmi veľký záujem. „Denne máme aj 15 žiadostí,“ potvrdila s tým, že ak by niektoré vyhradené parkovacie miesto nakoniec ostalo bez záujemcu, verejnosť ho bude môcť naďalej voľne využívať.



Nový model samospráva obhajuje tým, že veľká časť obyvateľov si doposiaľ neplnila povinnosť platenia dane za užívanie verejného priestranstva. Systém vyhradeného parkovania má do rozpočtu mesta priniesť viac finančných prostriedkov, podľa odhadu môže ísť o sumu vyššiu ako 40.000 eur ročne.



„Získané financie budú použité na vybudovanie nových parkovísk, ktorých je momentálne nedostatok,“ vysvetlila Rekenová s tým, že hlavným benefitom vyhradených miest pre obyvateľov je bezproblémové parkovanie.