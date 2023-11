Revúca získala na občianske hliadky 330.000 eur, budú mať osem členov

Revúca 26. novembra (TASR) - Mesto Revúca získalo z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyše 330.000 eur na zriadenie miestnej občianskej a preventívnej služby (MOPS). Takzvané občianske hliadky budú mať osem členov a podieľať sa budú na udržiavaní verejného poriadku. Pre TASR to uviedol primátor Revúcej Július Buchta.



Úlohou občianskych hliadok bude v spolupráci s mestskou políciou dohliadať na verejný poriadok či zvyšovanie kvality životného prostredia, ale tiež budovanie dobrých komunitných vzťahov. Pôsobiť budú najmä v lokalitách Strmá a SNP.



Primátor Revúcej získanie dotácie na zriadenie MOPS víta. Ako uviedol, v Revúcej v minulosti podobné občianske hliadky fungovali, financované však boli z úradu práce a rozpočtu mesta a nie z európskych zdrojov. "Nikdy sme nevedeli do tohto projektu vstúpiť. Začal sa ešte v minulosti a bola taká podmienka, že kto nezačal hneď na začiatku, už sa nemohol zapojiť," vysvetlil Buchta.



Samospráva v rámci projektu MOPS zabezpečí aj vzdelávanie členov občianskych hliadok, a to napríklad v oblasti separovania odpadov, prevencie kriminality či bezpečnosti cestnej premávky. Účastníci projektu absolvujú aj kurz prvej pomoci či školenia zamerané na riešenie konfliktov a osobnostný rozvoj.



"Tento projekt je v trvaní 30 mesiacov. V najbližšej dobe začneme začneme realizovať výberové konania, kde tí ôsmi najlepší od 1. januára začnú v meste fungovať," dodal primátor.