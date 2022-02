Revúca znížila poplatok za vyhradené parkovanie, pribudnú i parkoviská

Revúca 10. februára (TASR) – Samospráva Revúcej znížila ročný poplatok za trvalé parkovanie na území mesta, obyvatelia tak za vyhradené parkovacie miesto zaplatia od 1. marca 2022 ročne o 30 eur menej. Pre TASR to uviedol primátor mesta Július Buchta.



Zníženie poplatku za trvalé parkovanie v Revúcej schválili poslanci mesta na januárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Pre fyzické osoby sa ročný poplatok znižuje zo sumy 150,11 eura na 120,45 eura, ročná sadzba za vyhradené parkovanie pre právnické osoby ostala nezmenená a predstavuje 300,21 eura.



Novú parkovaciu politiku, ktorá spočíva v rozdelení parkovacích plôch na verejných priestranstvách v pomere 40 ku 60 percent v prospech vyhradených parkovacích miest, zaviedla samospráva Revúcej počas minulého roka. K 31. decembru 2021 bolo obyvateľom mesta na základe podaných žiadostí pridelených 197 parkovacích miest, čo predstavuje 63-percentnú obsadenosť všetkých vyhradených parkovacích státí.



"Naším zámerom nie je blokovať nepredané parkovacie miesta, preto sme cenu znížili," vysvetlil pre TASR primátor. Ako dodal, verí, že nižší poplatok zvýši záujem verejnosti o doposiaľ neobsadené vyhradené parkovacie miesta.



V Revúcej v minulosti platila povinnosť platenia dane za užívanie verejného priestranstva, tú si však podľa samosprávy veľká časť obyvateľov neplnila. Zavedenie vyhradeného parkovania má do rozpočtu mesta priniesť viac finančných prostriedkov, ktoré chce mesto využiť na budovanie nových parkovísk.



"Od tohto roku začíname vytvárať aj nové parkovacie plochy. V štyroch lokalitách vytvoríme dokopy vyše 70 parkovacích miest," prezradil Buchta. Nové parkovacie miesta by mali vzniknúť na uliciach Vladimíra Clementisa, Magnezitárov, Terézie Vansovej a Jilemnického.