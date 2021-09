Primátor Revúcej: Úspech v projekte Mesto kultúry pomôže celému Gemeru

Revúca 2. septembra (TASR) – Úspech Revúcej v projekte a zisk titulu Mesto kultúry 2022 môže pomôcť celému regiónu Gemer. Pre TASR to uviedol Július Buchta, primátor mesta, ktoré sa spoločne s Banskou Bystricou a Hlohovcom dostalo do výberu troch finalistov o titul slovenského mesta kultúry.



Revúca do finále projektu Mesto kultúry 2022 postúpila s projektom Prepni na Revúcu, ktorého cieľom je oživiť verejné priestory mesta, ale tiež partnerských miest a obcí v regióne prostredníctvom umenia a kultúry. Samospráva počas letných mesiacov dokončovala finálnu verziu projektu, na čo od Fondu na podporu umenia získala dotáciu vo výške 10.000 eur.



„Sme menej rozvinutý región, chceli by sme oživiť kultúru a oprášiť to, na čo sme boli niekedy veľmi hrdí, a využiť to na rozvoj cestovného ruchu,“ vysvetlil primátor. Ako dodal, práve turizmus je podľa neho pre región nachádzajúci sa mimo hlavných dopravných ťahov v rámci rozvoja kľúčovou záležitosťou.



Pri tvorbe projektu sa samospráva opierala o historický odkaz Revúcej i existenciu Prvého slovenského gymnázia, ktoré, ako pripomenul primátor, otvorili ešte rok pred vznikom Matice slovenskej. „To dávalo podklady k tomu, že sa tu sústredili národovci, básnici a celé spektrum slovenského národa,“ dodal Buchta.



Témami kandidátskeho projektu Revúcej sú inklúzia hendikepovaných a marginalizovaných komunít, ekológia, krajinotvorba, ale i putovanie po tematických trasách Gemera či prvý sci-fi román o ceste na Mesiac, ktorý rodák z Revúcej Gustáv Reuss napísal sedem rokov pred Julesom Vernom. V rámci projektu je navrhnutých približne 170 rôznych podujatí.