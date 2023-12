Revúcej v roku 2023 schválili 14 žiadostí o finančné príspevky

Revúca 28. decembra (TASR) - Napriek ekonomicky náročnému roku sa v meste Revúca podarilo v uplynulých dvanástich mesiacoch realizovať aj viaceré rozvojové projekty. Samospráve schválili 14 žiadostí o dotácie, podaných je i ďalších 11 projektov. Pre TASR to skonštatoval primátor Revúcej Július Buchta.



Rok 2023 bol podľa Buchtu definovaný najmä nedostatkom finančných prostriedkov pre samosprávy. Tým podľa neho v uplynulých mesiacoch chýbala značná časť financií, a to nielen na rozvojové projekty, ale tiež na zabezpečenie základných kompetencií pre obyvateľov.



"Napriek ťažkým časom sa nám však podarilo priniesť do mesta pomerne dosť finančných prostriedkov. Schválili nám 14 žiadostí, týkajú sa napríklad rekonštrukcie hádzanárskeho ihriska či rozvoja dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby," priblížil Buchta.



Vďaka schváleným dotáciám sa mestu Revúca v roku 2023 podarilo do rozpočtu získať vyše dva milióny eur. "Zrekonštruovali sme zariadenie opatrovateľskej služby Cilka, urobili sa terénne úpravy, nová dlažba, prekrytie prístupovej rampy. Podarilo sa nám vybudovať modernú solárnu autobusovú zastávku a rozbehol sa aj projekt revitalizácie vnútrobloku sídliska Stred," dodal primátor.



Viaceré projekty financované z mimorozpočtových zdrojov bude mesto realizovať i v budúcom roku. Vyše 333.000 eur získala Revúca na fungovanie miestnej občianskej a preventívnej služby, realizovať sa bude aj oprava bytového domu na ulici Strmá. Mesto tiež čaká na rozhodnutia o ďalších projektoch za takmer 576.000 eur. Týkajú sa napríklad výstavby cesty v mestských lesoch, rekonštrukcie futbalového ihriska či organizácie letných táborov.