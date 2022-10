Revúcke zastupiteľstvo budú tvoriť výlučne nezávislí poslanci

Revúca 31. októbra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Revúcej budú v nasledujúcom volebnom období tvoriť výlučne nezávislí poslanci. V 13-člennom poslaneckom zbore mesta dôjde v porovnaní s rokmi 2018 až 2022 k siedmim zmenám. V MsZ bude sedieť sedem žien a šesť mužov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotných (29. 10.) komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V Revúcej svoj post obhájilo šesť poslancov mesta, a to Jana Ježíková, Ján Magura, Lucia Medvecová, Ersin Metohajro, Jaroslav Vredík a Michal Žgravčák. Do MsZ sa dostali aj Ivana Goldschmidtová, Martina Fabová, Iveta Lacová, Oľga Hižnayová, Ján Balco a Martin Šepík. Poslankyňou mesta bude tiež Ľubomíra Benešová, ktorá kandidovala aj na post primátorky.



Vo vedení Revúcej ostáva aj nasledujúce volebné obdobie Július Buchta, ktorý je vo funkcii od roku 2018. Pri volebnej účasti 39,26 percenta získal Buchta 2380 hlasov, za ním skončila Ľubomíra Benešová s 983 hlasmi a Pavol Balážik s 248 hlasmi. Všetci traja kandidovali ako nezávislí.