Rezbári na Liptove oživia tému salašníctva
Šestica rezbárov zo Slovenska, Poľska a Česka vdýchne život jedenástim kubíkom topoľového dreva.
Autor TASR
Liptovský Ján 11. septembra (TASR) - Liptovský Ján a Jánska dolina budú hostiť 11. ročník podujatia Drevené kráľovstvo. Majstrovstvá vo vyrezávaní drevených sôch sa začnú vo štvrtok postupným vyrezávaním sôch a vyvrcholia podujatím pre verejnosť v sobotu 13. septembra. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, návštevníci uvidia, ako rezbári budú premieňať drevo na umelecké diela, zabavia sa s folkloristami, na atraktívnej súťaži v rýchlorezbe aj na koncerte Lukáša Adamca.
Téma tohtoročného Dreveného kráľovstva je salašníctvo. Šestica rezbárov zo Slovenska, Poľska a Česka vdýchne život jedenástim kubíkom topoľového dreva. Rezbári budú pracovať pod vedením rezbára Adama Bakoša, ktorému je blízka práca s pieskom, drevom aj ľadom.
„Drevené kráľovstvo je symbolom nadchádzajúcej jesene aj skvelou pozvánkou do Liptovského Jána a Jánskej doliny, kde sa nám roky darí spájať silu histórie, tradícií aj s modernými požiadavkami na služby a zábavu,“ uviedol starosta obce Liptovský Ján Roman Vajs. Hlavný program organizátori pripravili na sobotu od 12.00 h. O zábavu sa postarajú Tatranská ľudová hudba, folklórny súbor Majerán a zaspieva Lukáš Adamec. Pre deti je pripravený aj sprievodný program.
Najatraktívnejšou časťou podujatia Drevené kráľovstvo už roky býva súťaž v rýchlorezbe, ktorá sa spájaná s charitou. Tento rok pôjdu vyzbierané prostriedky z dražby za drevené sochy na Neuro-rehabilitačné centrum Slnečný úsmev v Giraltovciach, kde sa venujú deťom s vývojovými poruchami.
„Keďže nás čaká viac dní voľna, tak sa ich oplatí spojiť s návštevou nášho regiónu, kde panujú práve v tomto období ideálne podmienky na turistiku či cyklistiku, lanovky lákajú na hory za krásnymi výhľadmi a vodné parky majú stále v prevádzke všetky letné atrakcie,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
