Jarné prázdniny štartujú: Tatry čakajú silnú sezónu a plné strediská
Jarné prázdniny sú jedným z vrcholov lyžiarskej sezóny a strediská sú na toto obdobie pripravené.
Autor TASR
Vysoké Tatry 13. februára (TASR) - Rezervácie na jarné prázdniny, ktoré na Slovensku štartujú v sobotu 14. februára, predpovedajú vo Vysokých Tatrách pozitívne čísla. Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre TASR uviedla, že okrem Slovákov v súčasnosti prázdninujú aj Poliaci, Česi a tiež Rumuni, ktorých návštevnosť sa v poslednom období v regióne zvyšuje.
„Na jarné prázdniny vyzerá prognóza naozaj rušne aj vďaka tomu, že prázdninuje klientela z viacerých krajín. Podľa aktuálnych údajov zo štatistického úradu sa Tatrám darí naozaj veľmi dobre, stúpa najmä zahraničná návštevnosť, a to očakávame, že sa prejaví aj počas najbližších týždňov,“ podotkla Blašková.
Jarné prázdniny sú jedným z vrcholov lyžiarskej sezóny a strediská sú na toto obdobie pripravené. Okrem tých najväčších vo Vysokých Tatrách sú aktuálne stabilné snehové podmienky aj v menších strediskách v podhorí Tatier, napríklad v Lopušnej doline, v Lučivnej či Levočskej doline. „Hotel máme plný, prví návštevníci prichádzajú už dnes. Počasie sa po tých daždivejších dňoch zlepšilo a hlásia aj nočné mínusové teploty, takže budeme prípadne dosnežovať, ak bude treba, ale snehu máme zatiaľ dosť, približne 60 centimetrov snehu je na zjazdovkách. V prevádzke máme všetky,“ priblížil šéf strediska Vernár - Studničky Ján Alexa, ktorý prebiehajúcu lyžiarsku sezónu hodnotí veľmi pozitívne, a to aj vďaka lyžiarskym zájazdom.
V stredisku Bachledka Ski & Sun je aktuálne 70 až 90 centimetrov snehu, lyžuje sa vo všetkých troch dolinách a v prevádzke sú všetky lanovky aj vleky. „Na základe toho, ako sa vyvíja sezóna doteraz, sú prognózy pozitívne aj na najbližšie tri týždne. Určite pomôžu aj mrazy v nočných hodinách, aby boli snehové podmienky naďalej stabilné,“ uviedol marketingový manažér strediska Michal Rusiňák.
Zvýšený záujem je aj o predpredaj skipasov na prázdninovú lyžovačku vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Prevádzkovateľ stredísk evidoval prvé nákupy na obdobie jarných prázdnin ešte pred začiatkom lyžiarskej sezóny. „Vo Vysokých Tatrách sme v online predpredaji zaznamenali nárast záujmu Slovákov o lyžovačku počas tohto obdobia o 45 percent oproti predchádzajúcemu roku. V Jasnej narástol predpredaj skipasov na jarné prázdniny približne o tretinu. Vyzerá to tak, že Slováci sa už naučili pracovať s flexibilnými cenami,“ konkretizoval predseda predstavenstva spoločnosti Tatry Mountain Resort Igor Rattaj.
Nárast záujmu v porovnaní s uplynulým rokom evidujú aj hotely v portfóliu spoločnosti vo Vysokých Tatrách a na Liptove. Najväčší nárast záujmu eviduje Jasná, a to na úrovni desiatich percent. Vo Vysokých Tatrách je záujem zatiaľ na úrovni minulého roka. Prvé rezervácie na jarné prázdniny od slovenských klientov prišli pritom už vlani v auguste. Najväčší nárast počtu rezervácií zaznamenali v januári.
