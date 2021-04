Rezervačný systém na očkovanie by mali mať v rukách župy, tvrdí BSK

Bratislava 4. apríla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) navrhuje, aby správu rezervačného systému na očkovanie dostali do rúk župy. Zdôvodňuje to tým, že tzv. Čakáreň síce predstavuje pre očkovaných významné zlepšenie, no problémy na strane očkovacích centier pretrvávajú. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



Predseda BSK Juraj Droba v tejto súvislosti poukázal na to, že pred pár dňami sa na internete začal šíriť návod, ako sa predbehnúť v rade na očkovanie. Vysvetlil, že mnohí nevedeli preukázať svoje zamestnanie, čo neúmerne predĺžilo celý proces registrácie. "Desiatky ľudí sme odmietli zaočkovať, pretože nevedeli preukázať, či sú zdravotníci, zamestnanci sociálnych služieb, vojaci, policajti alebo iné profesie kritickej infraštruktúry," uviedol.



Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár Tomáš Szalay povedal, že zodpovednosť za overovanie pravdivosti údajov v prihlasovacom formulári musí byť na pleciach štátu, nie samosprávnych krajov. "Veľkokapacitné očkovacie centrum (VOC) má očkovať, nie účinkovať ako byrokratický úrad na overovanie pravdy. Nemáme prístup do žiadnej relevantnej štátnej databázy – či už je to register zamestnancov, alebo register obyvateľov. Namiesto jednoduchej registrácie prebieha zložité dokazovanie a skúmanie desiatok potvrdení, pracovných zmlúv či náplní práce," zdôraznil.



BSK na základe skúseností z praxe navrhol dočasne vypnúť prvú fázu pre VOC v prihlasovacom formulári, ktorá umožňuje registrovať sa špeciálnym skupinám obyvateľov pracujúcich, a to do času, kým štát nebude vedieť relevantne overovať pravdivosť uvádzaných údajov. "Prihlasovací systém musí fungovať tak, že do VOC prídu len tí, ktorí majú aktuálne na očkovanie nárok," uviedol Szalay.



Keby si samosprávne kraje spravovali rezervačný systém na očkovanie samy, mali by mať podľa BSK pod kontrolou, kto a kedy na očkovanie príde. Rovnako budú môcť podľa kraja efektívne komunikovať s očkovanými v prípade, že nastanú nepredvídané okolnosti.