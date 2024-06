Rezidenčná veža Sky Park 4 je právoplatne skolaudovaná

Bratislava 17. júna (TASR) - Rezidenčná veža Sky Park 4, ktorú postavili na rohu Čulenovej a Landererovej ulice v Bratislave, je právoplatne skolaudovaná. V objekte s 31 poschodiami sa nachádza viac ako 260 bytov a apartmánov, spoločnosť Alto Real Estate začína v pondelok s ich postupným odovzdávaním prvým majiteľom. Ide o predposlednú vežu Zahy Hadid v tzv. bratislavskom downtowne. Budovu začali stavať na jar 2021.



"Pri akvizícii sme povedali, že výstavba bude trvať ešte dva roky a dokončíme ju ešte pred pôvodným časovaním. To sa nám aj podarilo," uviedol pre TASR obchodný riaditeľ spoločnosti Ján Bryndza. Veža tak bola skolaudovaná v termíne, ktorú investor pred dvoma rokmi avizoval pri prevzatí projektu. Developerom bola pôvodne spoločnosť Penta Real Estate.



Dizajn veže zostal pôvodný, teda ako pri prvých troch vežiach, avšak na rozdiel od nich pristúpila spoločnosť Alto Real Estate k niektorým doladeniam a vylepšeniam. Týka sa to ako pohľadových vecí, napríklad materiálových detailov, tak funkčných vecí, napríklad zvýšenia akustiky či vylepšenia odpadového hospodárstva. Ich implementácia oproti pôvodnému projektu si vyžiadala investície vo výške viac ako 1,5 milióna eur.



V súčasnosti je zároveň vo výstavbe posledná rezidenčná veža, ktorá mala byť pôvodne kancelárskou budovou. "Dnes je tam jama, kopeme a vŕtame pilóty. Postupne budeme liať základy a základovú dosku," priblížil Bryndza s tým, že v pláne je ešte o čosi viac posunúť štandardy na vyššiu úroveň. Budova by mala mať 34 poschodí, jej dokončenie plánujú o tri roky.



Rezidenčná veža Sky Park 4 je súčasťou polyfunkčného komplexu v bývalej industriálnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Súčasťou projektu sú okrem zrekonštruovanej Jurkovičovej teplárne, národnej kultúrnej pamiatky, aj rezidenčné veže a kancelárska budova, rovnako tak multifunkčný verejný park.