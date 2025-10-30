Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 30. október 2025
Rezidenčný projekt Agáty v Dúbravke má kolaudačné rozhodnutie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt Agáty ponúka celkovo 131 bytov a apartmánov, doplnených o 29 domov so záhradou.

Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Rezidenčný projekt Agáty, ktorý vyrástol v bratislavskej Dúbravke, má právoplatné kolaudačné rozhodnutie. TASR o tom informovala developerská spoločnosť Cresco Real Estate, ktorá za projektom stojí.

„Sme radi, že projekt Agáty má za sebou kľúčový míľnik v podobe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Pri výstavbe sme kládli dôraz aj na harmonické zasadenie projektu do okolitého prostredia,“ skonštatoval výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.

Projekt Agáty ponúka celkovo 131 bytov a apartmánov, doplnených o 29 domov so záhradou. Každý byt disponuje loggiou alebo terasou, ktoré sú doplnené o 15-metrový komunitný bazén. Vybavený je ohrevom pomocou tepelných čerpadiel, jeho prevádzka je tak možná od mája do septembra. Súčasťou projektu je tiež komunitné zázemie vrátane fitness centra, familyroom či detského ihriska.
