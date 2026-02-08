< sekcia Regióny
Rezidenčný projekt Milrose v Ružinove má stavebné povolenie
Začiatok výstavby je naplánovaný na tento rok, dokončenie stavby a následná kolaudácia v roku 2029.
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Rezidenčný projekt Milrose, ktorý má vyrásť na križovatke ulíc Miletičova a Ružová dolina v Bratislave, vstupuje do ďalšej fázy prípravy. Projekt, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový Trh, disponuje stavebným povolením a aktuálne čaká na jeho právoplatnosť. TASR o tom informovali z developerskej spoločnosti Intrade Group, ktorá za projektom stojí.
Projekt majú tvoriť tri bytové domy so samostatnými vstupmi, ktoré spolu vytvárajú jeden čitateľný mestský celok. Architektúra má podľa developera vlastný výraz a identitu, avšak zároveň prirodzene nadväzuje na charakter okolia a reaguje na prostredie v susedstve trhoviska Miletičova.
„Milrose nevzniká v anonymnej zóne. Je súčasťou lokality, ktorá má energiu, charakter a silný mestský život. Zároveň však ponúka pokoj, zeleň a zázemie pre každodenné bývanie,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Ján Krištofík.
Dôležitou témou návrhu sa podľa developera stala aj prístupnosť trhoviska. Hoci je „Miletička“ jedným z najnavštevovanejších miest v okolí, dlhé roky fungovala ako priestor, ku ktorému sa prichádza najmä z jednej strany a ktorý je z ostatných smerov „menej čitateľný“. Projekt preto pracuje s myšlienkou postupného odstraňovania týchto bariér a s otváraním územia smerom k mestu.
