Rezidentské parkovacie karty v B. Bystrici dajú vybaviť v ZŠ

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - Aj počas budúceho týždňa môžu vodiči v banskobystrických lokalitách Podlavice, Severná - Bakossova ulica a Uhlisko, kde budú od septembra zriadené nové rezidentské zóny, využiť asistované vydávanie rezidentských parkovacích kariet priamo v ich základných školách (ZŠ). V ZŠ Tajovského v Podlaviciach na nich čaká parkovací tím mestského úradu 12. augusta, v ZŠ Golianova na Uhlisku 13. augusta a v ZŠ s materskou školou J. Bakossa 14. augusta, vždy v čase od 14.00 do 17.00 h. Informovala o tom radnica.



Väčšina Banskobystričanov si vybavuje karty online cez aplikáciu datamesta.banskabystrica.sk, prostredníctvom ktorej si môžu rýchlo a jednoducho z pohodlia domova založiť konto občana a vybaviť všetko potrebné súvisiace s parkovaním.



Podľa primátora Jána Noska však existuje aj početná skupina obyvateľov, ktorá uprednostňuje osobný kontakt a plánuje navštíviť klientske centrum magistrátu. Chcú im ušetriť cestu na úrad, preto zriadili vysunuté pracoviská v ZŠ, kde majú možnosť vybaviť si kartu len pár desiatok metrov od bydliska. Prvý raz tak mohli urobiť už tento týždeň.



"Zavádzame rezidentské parkovanie a musíme počítať aj s tým, že nie všetci obyvatelia mesta sú technicky zdatní a dokážu to urobiť online. Preto sme vyčlenili po dva dni v každej zóne na ZŠ možnosť asistovaného zaregistrovania si rezidentskej parkovacej karty za prítomnosti profesionálov, ktorí im pomôžu a podstatne zjednodušia situáciu. Obyvatelia majú o túto službu záujem, evidujeme zhruba od 40 až do 60 osôb denne," konštatoval pre TASR Nosko. Vodiči majú ešte stále dostatok času na vybavenie tejto karty.