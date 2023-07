Rezidentské parkovanie na Štrkovci by mali spustiť v októbri

Bratislava 26. júla (TASR) - Rezidentské parkovanie na Štrkovci v bratislavskom Ružinove by mali spustiť v októbri. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Ružinova Martin Chren. Má ísť o lokalitu Štrkovec, ktorá je ohraničená ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. Mestská časť očakáva zlepšenie bezpečnosti, utlmenie dopravy i ľahšie parkovanie pre rezidentov.



"Na úrade sme pripravili dopravný projekt tak, že aj keď sa po vyznačení parkovacích miest ulice a chodníky výrazne vyčistia, odstránia sa konfliktné miesta, parkovanie v križovatkách či pred priechodmi, ktoré je nebezpečné, celkový počet parkovacích miest takmer neklesne," konštatuje Chren.



V rámci pripravovanej rezidentskej zóny realizuje mestská časť zároveň aj "drobné" investície. Tie by mali ešte viac zvýšiť komfort i bezpečnosť. Umožnia tiež zachovať niekoľko parkovacích miest aj tam, kde by inak museli zaniknúť, lebo v súčasnej podobe nespĺňajú technické normy.



Na Tokajíckej ulici tak napríklad pribudol úzky pozdĺžny pás zo zatrávňovacích dlaždíc, ktorý umožní na ulici zachovať pozdĺžne parkovanie, keďže na ceste zostane dostatočná šírka na prejazd vozidiel. Zároveň zostane voľný chodník pre chodcov na druhej strane cesty. "Na Solivarskej sme doplnili drobnú plochu, na ktorej sa síce parkovať nebude, ale presunú sa na ňu kontajnery, ktoré dnes zaberajú parkovacie miesto," približuje Chren. Na Haburskej, Svidníckej a na Medzilaboreckej mestská časť mierne rozširuje existujúce parkovacie plochy tak, aby vyhovovali normám a nemuseli byť zrušené.



Bratislavský parkovací asistent (PAAS), ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



Hlavné mesto má tento rok v pláne rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí. Jednou z nich má byť ďalšia zóna v Starom Meste, a to zóna Centrum - Panenská. V pláne je tiež rozšíriť systém regulovaného parkovania v Novom Meste, Petržalke či Dúbravke.