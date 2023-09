Režim košickej MHD sa mení so začiatkom školského roka

Košice 2. septembra (TASR) - So začiatkom školského roka sa v v Košiciach mení režim mestskej hromadnej dopravy (MHD). Od pondelka (4. 9.) bude na linkách zavedený režim "pracovné dni - školský rok". Informoval o tom Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).



Školské spoje na nový školský rok budú vypravované v plnom rozsahu. Už od nedele (3. 9.) budú premávať posilové spoje autobusovej linky č. 57 a električkovej linky č. 5.



"Keďže sa vysokoškolský akademický rok začína až 25. septembra, do tohto dátumu zostáva električková linka R4 premávať v režime 'pracovný deň - školské prázdniny'. Študentské posilové spoje tejto linky začnú premávať v pondelok 25. septembra," uviedla hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Z dôvodu požiadaviek mestských častí a Správy mestskej zelene dochádza k úpravám v cestovných poriadkoch autobusových liniek 20, 29 a 33. Ruší sa letné posilnenie na autobusovej linke č. 14 a spoj o 12.26 h zo zastávky Vodárenská premáva znova iba po zastávku Alpinka a o 12.58 zo zastávky Alpinka.



DPMK ďalej informoval, že možnosť zakúpiť si doplnkové lístky v hodnote päť a desať centov sa predlžuje o mesiac, do 30. septembra. V prípade potreby je možné k pôvodne platným lístkom dokúpiť si v zákazníckych centrách lístky v týchto hodnotách. "Označené cestovné lístky tak budú platné, ak ich výsledná hodnota korešponduje (alebo je vyššia, nie však nižšia ako hodnota aktuálne platného lístka) s cenami podľa nového sadzobníka. Žiadame cestujúcich, aby tieto kombinované lístky označili v čo najkratšom možnom intervale za sebou," oznámil dopravný podnik.