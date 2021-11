Režim OTP sa začal u zamestnancov mesta Košice bez väčších problémov

Košice 29. novembra (TASR) – Pondelková kontrola OTP režimu zamestnancov mesta Košice sa zaobišla bez väčších problémov. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Vladimír Fabian s tým, že im vypomáhali mestskí policajti. Od utorka (30. 11.) bude testovanie zamestnancov zabezpečovať priamo mesto.



Magistrát mesta Košice má v súčasnosti 440 zamestnancov. Mesto spolu so zamestnancami mestských podnikov, pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a príslušníkmi mestskej polície (MsP) má približne 5000 zamestnancov. „Mesto Košice ako zamestnávateľ využilo možnosť a poverilo príslušníkov MsP, aby kontrolovali zamestnancov pri vstupe na pracovisko,“ uviedol Fabian. Podľa magistrátu si od nich niektorí vyžadovali písomné potvrdenie o tom, či tak môžu robiť.



Fabian pripomenul, že mesto ako zamestnávateľ má zo zákona nariadené podmieňovať vstup na pracovisko a do iných jeho priestorov len zamestnancovi v režime OTP. Nezaočkovaní sa musia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo dokladom o jeho prekonaní. Náklady na vykonanie testu znáša zamestnávateľ.



Zamestnancov podľa jeho slov požiadali, aby si do konca uplynulého týždňa zabezpečili otestovanie, ktoré im bude preplatené. „Od utorka (30. 11.) bude zabezpečovať testovanie zamestnancov priamo mesto Košice. Zamestnanci, ktorí potrebujú byť otestovaní, môžu využiť samotesty v priestoroch pred zasadačkami magistrátu. Po otestovaní im bude vystavené potvrdenie o testovaní. Testovanie bude prebiehať od 7.00 do 8.00 h,“ doplnil.



Podľa Fabiana mesto nevedie evidenciu, koľko jeho zamestnancov nie je zaočkovaných.