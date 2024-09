Režisér B. Sláma odpremiéruje v Bratislave film Koniec sveta

Bratislava 19. septembra (TASR) - Český režisér Bohdan Sláma (Divoké včely, Venkovský učitel, Baba z ľadu) odpremiéruje vo štvrtok v Bratislave svoj nový film Koniec sveta, nakrútený podľa scenára Ivana Arsenjeva. Hlavnými hrdinami rodinnej drámy sú chlapec Tonda a jeho starý otec, ruský šľachtic, amatérsky maliar, kultivovaný človek s pestrým a dramatickým životným príbehom. Nesúrodá dvojica spoločne vzdoruje ťažkej dobe roku 1968.



"Koniec sveta je o vzťahu medzi vnukom a jeho starým otcom. Náš detský hrdina Tonda je citovo zložitá bytosť, ktorá dokáže naplno vnímať vlastné chyby i chyby svojho dospelého partnera. Obaja sú si v tomto vzťahu rovní a film je rozprávaný z tejto perspektívy," približuje Sláma tému filmu.



Tonda je drobný chlapec so zápalom priedušiek. Keď sa teda jeho rodičia v lete 1968 vyberú s jeho starším bratom na výlet do Paríža, má smolu. Musí zostať na čerstvom vzduchu na chate v Jizerských horách pod dohľadom starého otca. Je to svojrázny potomok ruskej šľachty, človek s veľkou noblesou, ktorý sa v živote vždy musel vyrovnať s veľkými dejinami. Prázdninové spolužitie, o ktoré Tonda rozhodne nestál, zmení noc z 21. na 22. augusta. Starý otec veľmi dobre vie, čo znamená ruská okupácia, má čo robiť, aby svojho vystrašeného vnuka upokojil. Snaží sa ho posilniť a napriek pohnutým časom do neho vložiť niečo dobré, obohatiť jeho dušu. Učí ho francúzštine, dobrému stolovaniu a predovšetkým nevzdávať sa.



Rozprávanie je plné kontrastov, podaných napríklad na príklade vzťahu medzi tým, čo prináša bohatý život starého otca a Tondovým detským svetom plným naivity, ale aj úprimnosti a lásky. "Príbeh je založený na otázke, ako krehké vlákno rodinných vzťahov dokáže odolať šialenému náporu doby. Rodinné vzťahy sú základom našej existencie, treba sa k nim stále vracať," dodáva Sláma.



Distribučná spoločnosť CinemArt SK, ktorá jeho filmovú novinku prinesie do kín od 26. septembra, avizuje divákom, že ich čaká poetický príbeh videný očami dieťaťa, s jemným humorom a drámou nečakanej vojenskej okupácie. V hlavných úlohách dedka a vnuka sa predstavia Miroslav Krobot a Vojtěch Veverka. Vo vedľajších Daniel Fischer, Magdaléna Borová, Zuzana Mauréry, Michal Isteník či Zuzana Konečná.