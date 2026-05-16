Rezort cestovania: V Lopeji otvoria medzinárodný projekt EU Route 66
Autor TASR
Lopej 16. mája (TASR) - V Lopeji v okrese Brezno v sobotu za účasti ministra cestovného ruchu a športu SR Rudolfa Huliaka (nezávislý) slávnostne otvoria medzinárodný projekt Európska Route 66 (EU Route 66), ktorý prepája štyri krajiny Európy - Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko - od Baltského mora až po Jadran. TASR o tom informovalo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnia aj zástupcovia samospráv, partneri projektu, motorkári, automobiloví nadšenci a podporovatelia rozvoja cestovného ruchu. Po oficiálnom programe v Lopeji sa účastníci vydajú na slávnostnú jazdu smerom do Šiah, kde o 13.00 h symbolicky odovzdajú projekt maďarským partnerom a pokračovanie myšlienky EU Route 66 za hranicami Slovenska.
MCRŠ priblížilo, že cieľom projektu EU Route 66 je vytvoriť významný európsky turistický koridor spájajúci Gdansk v Poľsku s chorvátskou Pulou. Projekt má zároveň ambíciu podporiť príjazdový cestovný ruch, predstaviť návštevníkom krásy Slovenska a ďalších zapojených krajín, zvýšiť návštevnosť regiónov a podporiť miestnu ekonomiku, služby, kultúru i šport.
Európska Route 66 prepája historické mestá, prírodné lokality, folklórne tradície, gastronomické zážitky aj významné turistické destinácie strednej Európy. Súčasťou projektu je aj budovanie európskych informačných portálov, jednotného značenia trasy, marketingovej podpory regiónov a vytvorenie atraktívnej roadtripovej destinácie európskeho významu.
