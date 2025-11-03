Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort cestovného ruchu a športu podporí Univerzitnú nemocnicu

Na archívnej snímke priestory Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek Lekárskej fakulty UK v Univerzitnej nemocnici – Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch. Foto: TASR - Michal Svítok

Nemocnica za peniaze kúpi novú spiroergometrickú linku pre oddelenie telovýchovného lekárstva.

Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR podporí Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) sumou 150.000 eur. Nemocnica za peniaze kúpi novú spiroergometrickú linku pre oddelenie telovýchovného lekárstva. Vybavenie je nevyhnutné pre vykonanie preventívnych prehliadok športovcov a zabezpečenie kvalitnej diagnostiky a zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MCRŠ.

Považujeme to za dôležitú súčasť života každého športovca. Len zdraví športovci môžu podávať adekvátne výkony a plnohodnotne sa pripravovať na svoje športové ciele. Sme radi, že po rokoch bude zabezpečená komplexná zdravotná starostlivosť o športovcov na zodpovedajúcej úrovni,“ uviedol minister športu Rudolf Huliak (nezávislý).

Zakúpenie novej linky pomôže podľa rezortu riešiť havarijný stav na pracovisku. Doterajší prístroj slúži 24 rokov a nie je možné ho ďalej servisovať ani používať na povinné prehliadky športovcov.

Veľmi si cením záujem pána ministra Huliaka, s ktorým sa zhodneme na potrebe rozvoja aktivít, ktoré prispievajú k podpore športovcov. Naše pracovisko telovýchovného lekárstva má špičkových odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú medicíne, ktorá športovcom pomáha k lepším k výkonom. Obnova prístrojového vybavenia nám dáva priestor vykonať viac výkonov, preventívnych prehliadok športovcov a podporuje náš zámer špecifickej starostlivosti o športovcov a napĺňania ich potrieb,“ vyhlásil riaditeľ UNB Alexander Mayer.
.

