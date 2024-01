Rezort: Činnosťou zásahového tímu pod Poľanou sú preventívne aktivity

Detva 17. januára (TASR) - Činnosťami nového Zásahového tímu pre medveďa hnedého pod Poľanou sú zatiaľ preventívne a osvetové aktivity. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie ministerstva životného prostredia (MŽP) s tým, že väčšina medveďov v súčasnosti spí.



Dodal, že pre ich zimný spánok tak zatiaľ nie je možné hodnotiť krátke pôsobenie nového tímu. "Efektivitu a najmä rýchlu dostupnosť jeho členov budú môcť hodnotiť obyvatelia regiónov najmä počas nastávajúcej sezóny," objasňuje.



Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR evidoval v uplynulých rokoch v Detve a jej okolí problémové šelmy. V niektorých mestských častiach sa dostali až do dvorov rodinných domov. Bývalé vedenie rezortu tak rozhodlo o tom, že personálne kapacity posilnia a urobili organizačnú zmenu. K pôvodným trom tímom pribudli od 1. novembra minulého roka ďalšie dva. Jeden vznikol špeciálne pre oblasť Podpoľania. Jeho pôsobnosť zahŕňajú okresy Detva, Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. "Akcieschopnosť tímu posilňuje aj intenzívnejšia spolupráca s miestnymi poľovnými združeniami a políciou," zdôrazňuje.



Druhý pre Ponitrie je pre okresy Prievidza, Žarnovica, Bánovce nad Bebravou a ďalšie lokality na západe Slovenska. Okrem nových personálne posilnili koncom minulého roka aj existujúce tímy. "Celkovo sa tak zvýšil počet zamestnancov z 13 na 24," pripomína MŽP s tým, že juh a západ majú po šesť osôb a sever má štyroch ľudí. Podpoľanie majú na starosti štyria zamestnanci, Ponitrie traja a posledným je vedúci zásahového tímu.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vlani v decembri deklaroval lepšie fungovanie zásahových tímov, zároveň naznačil snahu o systémové riešenie. "Pre nás sú dve priority, aby medvede neohrozovali životy ľudí a tou druhou je to, že budeme otvárať v tejto téme diskusiu na pôde Európskej komisie," povedal.