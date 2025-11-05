< sekcia Regióny
Rezort deklaruje zrušenie rozhodnutia na prieskum v Malých Karpatoch
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR deklaruje, že podniká kroky, aby zrušilo právoplatné rozhodnutia na ložiskový prieskum v prieskumnom území Trojárová v Malých Karpatoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŽP s tým, že to robí v súlade s platnou legislatívou.
Ložiskový prieskum pripravila podľa rezortu predošlá vláda a v septembri 2022 vydalo ministerstvo rozhodnutie o určení prieskumného územia. MŽP považuje za škandál, že mesto Pezinok ho v súčasnosti obviňuje z nečinnosti a neohradilo sa v čase, keď do procesu mohlo aktívne zasiahnuť a zabrániť „správoplatneniu“ rozhodnutia v roku 2022.
Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) tvrdí, že minulý rok upozornil primátora Pezinka Romana Mácsa na plánovanú možnosť realizovať ložiskový prieskum na území Malých Karpát. „Ak má samospráva výhrady voči právoplatnému rozhodnutiu, má rokovať s držiteľom prieskumného územia, alebo v prípade podozrenia na porušenie legislatívy sa má obrátiť na orgány činné v trestnom konaní,“ podotkol Taraba.
Za dva roky nebolo podľa MŽP možné zrušiť prieskumné územie. Dôvodom bolo nezačatie geologických prác a neplnenie rozpočtu geologickej úlohy, nakoľko investor dodržiaval platnú legislatívu, doplnilo.
Geologický prieskum, týkajúci sa vyhradených nerastov, konkrétne antimónu a zlata, odmietlo na jar 2025 aj vedenie mesta Pezinok. V súvislosti so zámerom varovalo pred ekologickou katastrofou. Upozornilo, že antimón patrí medzi ťažké kovy, ktoré môžu pri nedostatočnom zabezpečení prenikať do pôdy a podzemných vôd. Plánované vrtné práce považuje za varovný signál. Samospráva deklarovala, že podniká všetky dostupné právne a administratívne kroky. Komunikuje s príslušnými orgánmi, žiada detailné informácie a pripravuje sériu odborných a následne aj verejných diskusií.
