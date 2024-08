Rezort dopravy vyhodnotí pripomienku starostov k stavebnému zákonu

Bratislava 15. augusta (TASR) - Požiadavkou starostov štyroch bratislavských mestských častí v súvislosti s návrhom nového stavebného zákona z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR sa bude rezort zaoberať pri vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Pre TASR to uviedla hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková. Zástupcovia samospráv žiadajú, aby reklamné stavby zostali naďalej dočasnými stavbami s možnosťou predĺženia ich povolenia.



"Ministerstvo dopravy SR sa bude touto pripomienkou zaoberať v rámci vyhodnotenia MPK," skonštatovala Poláčiková.



Starostovia Starého Mesta, Nového Mesta, Vrakune a Lamača Matej Vagač, Matúš Čupka, Martin Kuruc a Igor Polakovič upozornili, že návrh vychádza v ústrety bilbordovým spoločnostiam a oberá samosprávy o možnosť regulácie neprimeranej vonkajšej reklamy. Už postavené reklamné stavby má podľa nich spraviť "nesmrteľnými". Do návrhu požadujú doplniť aj pôvodné znenie, podľa ktorého sú "konštrukcie s informačnou, respektíve reklamnou plochou stavbami dočasnými, ktorých doba trvania nesmie presiahnuť tri roky s tým, že dobu trvania možno predĺžiť."



Pôvodne mali prísť všetky reklamné stavby o stavebné povolenie koncom apríla 2024, súčasná vláda termín následne odsunula na koniec apríla 2027. Návrh nového zákona zároveň podľa starostov prichádza s ďalšou zmenou, keď tieto stavby už nedefinuje ani ako dočasné stavby, ani im neprisudzuje, ako dočasné majú byť. "Z roku 2024 sa však nedávno stal rok 2027 a po novom chcú obmedziť samosprávy úplne a vizuálnemu smogu v mestách a obciach dopriať nesmrteľnosť," zdôrazňujú šéfovia samospráv.



Bilbordy a megaboardy sú v súčasnosti stavbami dočasnými a ich doba trvania nesmie presiahnuť tri roky. Dobu trvania možno predĺžiť. Do procesu však vstupuje samospráva a kontrola súladu s územným plánom. Ak zistí, že stavba stojí na mieste v rozpore s územným plánom, doba trvania takejto stavby sa nepredĺži a dôjde k jej odstráneniu. "Toto pravidlo však návrh nového zákona ruší, a tak všetky už povolené bilbordy a megaboardy by mohli na mieste zostať prakticky naveky," odkazujú starostovia.