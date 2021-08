Rezort dopravy a DPB podpísali zmluvu o nenávratnej pomoci

Bratislava 10. augusta (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísali v utorok zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške takmer 70 miliónov eur. V rámci neho by sa malo nakúpiť 30 nových jednosmerných električiek. Verejné obstarávanie na dodávateľa nových vozidiel v súčasnosti pokračuje, podpis zmluvy sa v tomto prípade očakáva na jeseň.



"Zmluva garantuje Dopravnému podniku Bratislava financovanie vďaka Európskej komisii a Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra. Pre Bratislavu je to významná vec," uviedol na brífingu šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ekologickú koľajovú verejnú dopravu považuje za budúcnosť verejnej osobnej dopravy. Doplnil, že v „zásobníku“ majú pripravené aj ďalšie projekty, nielen v hlavnom meste, ale aj iných samosprávach.



Predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský vyhlásil, že dopravný podnik oceňuje každú finančnú pomoc z externých verejných zdrojov, ktoré poslúžia na nákup nových dopravných prostriedkov či obnovu infraštruktúry. Zvyšuje sa tým komfort cestovania MHD. "Čoskoro predstavíme Bratislavčanom 30 nových električiek. Pôjde o moderné, vysokokapacitné, nízkopodlažné vozidlá s výkonnou klimatizáciou, bezpečnostným kamerovým systémom či wifi pripojením," skonštatoval Rybanský.



Finančná pomoc teší aj primátora slovenskej metropoly Matúša Valla. Dopravný podnik aj hlavné mesto sú podľa neho v pandemických časoch ťažko skúšané, financie na nákup nových električiek vníma ako správu so svetlým bodom pre budúcnosť. „Verím, že verejné obstarávanie dopadne dobre a čím skôr sa začne proces výroby našich nových električiek,“ poznamenal Vallo.







Nové električky majú v hlavnom meste umožniť obnoviť časť vozidlového parku DPB nahradením najstarších vozidiel. Najstaršia jazdiaca električka v Bratislave je z roku 1971. Vďaka 30 novým električkám má byť v roku 2023 v uliciach Bratislavy 75 percent električiek moderných a nízkopodlažných.



Dopravný podnik Bratislava pokračuje aj v ďalších verejných obstarávaniach nových vozidiel. Týkajú sa obojsmerných električiek, hybridných trolejbusov či autobusov na ekologický pohon, napríklad vodíkových autobusov.