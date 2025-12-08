< sekcia Regióny
Rezort dopravy apeluje na šoférovanie bez mobilu
Spúšťa osvetovú kampaň „Nemobiluj! Šoféruj!"
Autor TASR
Košice 8. decembra (TASR) - Približne tretina aktívnych vodičov používa telefón počas jazdy. Ministerstvo dopravy (MD) SR aj v nadväznosti na výsledky realizovaného prieskumu spúšťa osvetovú kampaň „Nemobiluj! Šoféruj!“. Chce ňou upozorniť, že používanie mobilného telefónu za volantom výrazne znižuje pozornosť, reakčný čas vodiča a môže mať tragické následky. Na pondelkovom tlačovom brífingu v Košiciach o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
„Táto kampaň bude mať, nazvem to, obrazový spôsob vyjadrenia, bude to niečo ako reklama. Kolegovia si pripravili tri podľa mňa veľmi pekné, emotívne, krátke príbehy, ktoré majú upozorniť na to, aby sme mobil za volantom do ruky nebrali,“ uviedol. Zároveň pri obchodnom centre na Moldavskej ceste v Košiciach pribudol autovrak, ktorý je dôsledkom nepozornosti, respektíve používania mobilného telefónu za volantom. Ďalší by mal byť umiestnený v Bratislave a Žiline.
Uvedený prieskum pre Národnú diaľničnú spoločnosť realizovala na vzorke 1001 respondentov agentúra NMS Market Research Slovakia. „Tretina vodičov používa mobil počas jazdy, štvrtina z týchto ľudí ho používa počas každej jazdy. Na telefonovanie ho používa 69 percent ľudí, 66 percent sa hlási k tomu, že ho používajú aj na navigáciu a vyše 40 percent je aj počúvanie hudby,“ priblížil spoluautor kampane Martin Petro z MD s tým, že na SMS či správy na sociálnych sieťach odpovedá za volantom každý piaty vodič. Častejšie pritom viackrát počas jazdy používajú telefón najmä mladšie ročníky a ľudia s vysokoškolským vzdelaním.
Vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na MD Roman Török zdôraznil, že napísanie krátke správy trvá približne päť sekúnd. „Za päť sekúnd prejde auto, ktoré ide 50 kilometrov za hodinu (km/h), čo je bežná rýchlosť v obci alebo v meste, približne až 69 metrov. Pri rýchlosti 90 km/h, čo je rýchlosť mimo obce, je to až 125 metrov a pri rýchlosti 130 km/h, čo je rýchlosť na diaľnici alebo rýchlostnej ceste, je to viac ako 180 metrov bez toho, aby sme sa dívali na premávku a cesta nám uteká,“ priblížil s tým, že zároveň sa šoférovaním jednou rukou ťažko vyhýba náhlym prekážkam na ceste i zapína smerovka. Zároveň je oslabené sústredenie sa.
Vodičom odporúča, aby si pred jazdou vypli notifikácie, respektíve sa nenechali rozptýliť prichádzajúcimi správami. Zdôraznil tiež, že nastavenie si GPS navigácie je potrebné urobiť pred jazdou, nie počas nej.
