Rezort dopravy: Letisko Košice hlási rekordný rast
Letisko Košice podľa hovorkyne v súčasnosti ponúka najbohatšiu sieť pravidelných liniek vo svojej histórii.
Autor TASR
Košice 17. mája (TASR) - Letisko Košice potvrdzuje pozíciu jedného z najdynamickejšie rastúcich regionálnych letísk v strednej Európe. Ako prvé letisko na Slovensku sa dokázalo vrátiť na úroveň prevádzky spred pandémie už v roku 2023 a v roku 2026 pokračuje v rekordnom raste. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva dopravy (MD) Petra Poláčiková.
„Za prvé štyri mesiace roka prešlo letiskom 245.947 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 48,1 percenta. Samotný apríl bol historicky najsilnejším aprílom v histórii letiska, keď Letisko Košice vybavilo takmer 80.000 cestujúcich, čo je medziročne viac až o 66 percent,“ uviedla Poláčiková.
Letisko má podľa nej za sebou tri rekordné roky po sebe, keď postupne v priebehu rokov 2023 - 2025 prekonalo hranicu 600-, 700- a 800-tisíc vybavených cestujúcich.
„Teší nás nielen rast počtu cestujúcich, ale aj to, že sa nám darí rozširovať sieť liniek a zlepšovať konektivitu regiónu. Vďaka tomu nepopierateľne rastie pozitívny vplyv Letiska Košice na ekonomický rozvoj východného Slovenska. Nová vnútroštátna linka medzi Košicami a Bratislavou je jednoznačne úspešný projekt, ktorý priniesol cestovanie medzi východom a západom krajiny na úroveň, ktorá patrí do súčasnej modernej doby,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
Letisko Košice podľa Poláčikovej v súčasnosti ponúka najbohatšiu sieť pravidelných liniek vo svojej histórii - lieta sa do 12 destinácií. Vďaka spolupráci so sieťovými leteckými spoločnosťami Austrian Airlines, LOT Polish Airlines a Swiss majú cestujúci z východného Slovenska napojenie na kľúčové európske huby Viedeň, Varšava a Zürich. „Táto možnosť doletieť z Košíc na jeden prestup do stoviek destinácií po celom svete robí z Letiska Košice najlepšie prepojené slovenské letisko,“ dodala hovorkyňa.
Letný letový poriadok podľa Poláčikovej priniesol aj nové spojenia. Spoločnosť Wizz Air spustila linku do Ríma na letisko Fiumicino a Ryanair začal lietať do španielskej Malagy. Zároveň došlo k posilneniu existujúcich liniek. Napríklad spojenie do Prahy je v súčasnosti dostupné sedemkrát týždenne, na obdobie apríl - september sa tradične vrátila aj linka do Zadaru.
Vnútroštátnu linku Košice - Bratislava, ktorú prevádzkuje spoločnosť Wizz Air, od svojho spustenia v novembri využilo viac ako 100.000 cestujúcich. Linka funguje s frekvenciou 13 letov týždenne.
„Úspech leteckého spojenia medzi Košicami a Bratislavou aj celkový rast Letiska Košice potvrdzujú, že cieľ vlády a MD letecky spojiť dve najväčšie slovenské mestá mal zmysel. Ako jeden z akcionárov Letiska Košice vnímame tento vývoj veľmi pozitívne. Celkovo 100.000 prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice - Bratislava za necelých sedem mesiacov je konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva od študentov po dôchodcov, rozvoju regiónov a lepšiemu infraštruktúrnemu prepojeniu Slovenska,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
