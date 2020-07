Rezort dopravy súhlasí s preložkou cesty I. triedy k železničnej trati

Trenčín 2. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhovie požiadavke mesta Trenčín a umožní preložku cesty I. triedy v meste smerom k železničnej trati. Po štvrtkovom rokovaní s vedením mesta Trenčín to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



„Nerozhodujem sa od stola z Bratislavy, ale na základe rokovania s mestom a na základe jednoznačných dát. Južný obchvat mesta zostáva síce témou, ale momentálne by nevyriešil hlavný problém mesta. Formálne vyhoviem požiadavke mesta Trenčín o preložku cesty, ale musím hľadať zdroje, buď z budúceho programovacieho obdobia operačného programu Slovensko, prípadne z nového plánu obnovy, ktorý súvisí s obnovou Európskej únie v súvislosti s 'postkovidovým' obdobím,“ informoval Doležal s tým, že predpokladané náklady na preložku cesty budú približne 70 miliónov eur.



Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka je dobré, že konečne mohli odprezentovať vedeniu ministerstva predstavu mesta o budúcom rozvoji centra a riešenie dopravy, ktorá je najväčším problémom Trenčína. Dobrou správou podľa neho je aj informácia ministra, že v piatok (3. 7.) sa začína verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu starého cestného mosta v Trenčíne.



„V tejto chvíli sa spustil proces, na ktorý sme v Trenčíne čakali veľmi dlho. Všetky informácie, ktoré sme ministerstvu poskytli, nie sú žiadne emócie, žiadne pocity, sú to tvrdé dáta a fakty, ktoré potvrdzuje analytická časť plánu udržateľnej mobility, potvrdené dopravnými štúdiami. Som rád, že minister a jeho tím videli tú prezentáciu a náležite ju ocenili,“ doplnil Rybníček.