VIDEO: Rezort dopravy: TIOP Lamačská brána i Vrakuňa sú pred výstavbou

Bratislava 4. apríla (TASR) – Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Lamačská brána a Vrakuňa v Bratislave sú pred výstavbou. Samotným stavebným prácam bude predchádzať ešte vypracovanie projektovej dokumentácie, zmluvy so zhotoviteľmi sú už podpísané. TIOP Lamačská brána za takmer osem miliónov eur, ako aj TIOP Vrakuňa za necelé štyri milióny eur, majú byť hotové do konca roka 2023. Oba budú financované z eurofondov.



"Súťaž bola vypísaná tak, že ten, kto ju vyhral, musí pripraviť aj projektovú dokumentáciu a následne z toho bude realizovať stavbu. V týchto dňoch sa môžu začať projektové práce a následne, ako sa skončia, sa môže začať s realizáciou," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii poradca ministra dopravy Ján Kušnír.







V rámci TIOP Lamačská brána vznikne integrovaná zastávka pre železnice, MHD, cyklistov i peších, ktorá bude bezbariérová. Súčasťou je vybudovanie dvoch nástupíšť na dvojkoľajovej trati, teda smerom do Devínskej Novej Vsi i do Lamača. Pribudne tiež samoobslužný terminál na nákup lístkov, informačný i kamerový systém. Súčasťou tohto projektu je aj predĺženie Saratovskej ulice, ktorá má ísť popod železničnú trať novým mostom či tunelom a napojí sa na existujúcu infraštruktúru.



Podľa šéfa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina) sa do budúcna počíta aj s pristavením tretej koľaje. Starosta bratislavskej Dúbravky Martin Zaťovič verí, že projekt sa "po x-rokoch podarí".



O niečo jednoduchšia by mala byť výstavba terminálu vo Vrakuni, keďže ide o jednokoľajovú železničnú trať. "Je to jednoduchšia stavba. Realizácia bude aj skôr, nie je na ničom závislá," poznamenal Kušnír. Vypracovanie projektovej dokumentácie je v tomto prípade podľa neho otázkou pár mesiacov. Kratšia by mala byť aj následná výstavba. Termín dokončenia ani v tomto prípade nie je známy, práce však musia byť hotové do konca roka 2023, rovnako ako pri TIOP Lamačská brána. Je to kľúčové pre čerpanie eurofondov.



Vo fáze projektovania je aj TIOP Ružinov, ktorý by mal byť taktiež hotový do konca roka 2023. Ideovo sa uvažuje nad ďalšími. Reálne sa podľa rezortu dopravy a výstavby javí lokalita Železnej studničky v spolupráci so súkromným investorom, ale tiež lokalita Bosákovej ulice v Petržalke, kde by sa mala prepojiť železničná, električková a autobusová doprava. V pláne je tiež TIOP v Devínskej Novej Vsi či Nová Garda s prestupným uzlom Vinohrady-predmestie. "Budeme pokračovať v budovaní nových železničných zastávok alebo terminálov na existujúcej trati, ktorá prechádza Bratislavou," ubezpečil Doležal.