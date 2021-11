Rezort dopravy víta iniciatívu prekladiska kontajnerov v Holíči

Bratislava/Holíč 15. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR víta iniciatívu, ktorá je založená na reálnom pohľade na zabezpečenie očakávaných prepravných potrieb medzi Európskou úniou a Áziou. Rezort sa tak vyjadril ohľadom vybudovania veľkokapacitného prekladiska lodných kontajnerov v Holíči v okrese Skalica. TASR o tom informovala Miriama Švikruhová z odboru komunikácie ministerstva.



"Deklarovali sme to aj v podpornom liste na Európsku komisiu, na základe žiadosti súkromného investora. Konštatovali sme, že pri ďalšom rozpracovaní projektu bude potrebné zohľadniť všetky relevantné hľadiská, ktoré vychádzajú z platnej národnej a európskej legislatívy týkajúcej sa najmä environmentálnych, cezhraničných a územno-plánovacích aspektov," informovala Švikruhová.



Ako doplnila, potreba výstavby intermodálnej infraštruktúry na ďalší rozvoj presunu tovaru z cesty na železnicu je definovaná aj v Koncepcii rozvoja intermodálnej dopravy do roku 2030, kde je spomenutý aj tento pripravovaný projekt. Koncepcia je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"S potenciálnym investorom komunikujeme od roku 2015 a pravidelne nás informuje o ďalšom postupe príprav na výstavbe terminálu. Považujeme za dôležité, aby sa aj pri tejto téme vážili verejné záujmy, o čom informoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) aj ministerku kultúry Natáliu Milanovú (OĽANO)," uviedol odbor komunikácie MVD SR.



Ministerstvo kultúry v reakcii na výzvu pre TASR uviedlo, že je otvorené diskusii, ale súčasné stanovisko k zámeru výstavby je negatívne.



Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) sa zúčastnil na stretnutí so zainteresovanými stranami. "Výsledkom stretnutí je dohoda na miestnom referende, ktoré zorganizuje primátor Holíča. Kompetenčne tento projekt spadá pod ministerstvo dopravy, rezort hospodárstva sa v tejto fáze viac nebude vyjadrovať," uviedol pre TASR tlačový odbor rezortu hospodárstva.



K zámeru vybudovania prekladiska plánuje primátor mesta Holíč Zdenko Čambal usporiadať referendum. Presný termín zatiaľ nie je známy. "Referendum musí byť schválené najskôr poslancami v zastupiteľstve," vysvetlil primátor. Prvá otázka referenda by sa mala týkať prekladiska. Druhá by bola k tomu, či obyvatelia súhlasia, aby vznikla stavebná uzávera.