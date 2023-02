Rezort dopravy vníma stanicu Fiľakovo zastávka za lepšiu pre rýchliky

Bratislava/Fiľakovo 8. februára (TASR) – Ministerstvo dopravy (MD) SR považuje stanicu Fiľakovo zastávka pre rýchlikovú dopravu za vhodnejšiu, a to na základe viacerých aspektov. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu v reakcii na otvorený list, v ktorom primátor Fiľakova Attila Agócs a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter ministerstvo žiadali o prehodnotenie rozhodnutia o vylúčení rýchlikovej dopravy z hlavnej fiľakovskej stanice.



Zámer zmeniť stanicu, na ktorej vo Fiľakove zastavujú rýchliky, podľa ministerstva vychádza z Plánu dopravnej obslužnosti. "V ňom sa zohľadnili možnosti aj z hľadiska nástupu a výstupu cestujúcich a atraktivity stanice vzhľadom na blízkosť autobusovej stanice a jednoduchšie prestupy na prímestské autobusové linky, podstatne lepšiu dostupnosť z a do centra mesta a aj vzdialenosť na turisticky atraktívny Fiľakovský hrad. Zastávka je vhodnejšie umiestnená aj z pohľadu celkového rozloženia zastavaného územia mesta, vrátane priemyselných zón," skonštatoval rezort.



Primátor Fiľakova a predseda BBSK v utorok (7. 2.) poukázali na aktuálny stav železničnej dopravy vo Fiľakove, kde rýchliky po zavedení nového grafikonu už nezastavujú na hlavnej stanici v meste. Stanica Fiľakovo zastávka je podľa samospráv nevybavená a chýbajú tu napríklad parkovacie miesta. Ministerstvo argumentuje, že v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ZŠR) pristúpili k rekonštrukcii malej stanice, čo zabezpečí väčší komfort cestujúcich. Samosprávy kritizujú, že obnova stanice začala až po zavedení zmien a pre verejnosť sú tak jej priestory dočasne neprístupné.



Rekonštrukcia stanice Fiľakovo zastávka odštartovala vlani v polovici decembra, práce by mali trvať sedem mesiacov. "Na objekte sa zrealizuje oprava strechy, výmena výplňových konštrukcií, oprava sociálnych zariadení, oprava vnútorných omietok, malieb stien a stropov, výmena podláh, oprava elektroinštalácie, oprava vykurovania a fasády," priblížila pre TASR hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová s tým, že vybudovaný bude aj prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celkové náklady na obnovu stanice predstavujú viac ako 400.000 eur.



Na zrekonštruovanej stanici Fiľakovo zastávka bude pre verejnosť k dispozícii čakáreň, kamerový systém, jednoduché informácie pre cestujúcich či hygienické zariadenia. S budovaním parkovacích miest štátny podnik v rámci rekonštrukcie neuvažoval. "Vzhľadom pre krátkosť času od rozhodnutia na zastavovania vlakov na zastávke sa ŽSR prioritne rozhodli opraviť priestory zastávky Fiľakovo. V súčasnosti ŽSR nedisponuje v okolí zastávky pozemkami, ktoré by sa dali využiť na realizáciu parkoviska," vysvetlila Feik Achbergerová.