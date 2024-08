Rezort financií neuvoľní dotáciu na pohotovostnú službu v Námestove

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR neuvoľní 200.000 eur pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou (HNsP) Trstená. Financie mali pokryť osobné výdavky pre zdravotnú sestru, odmeny pre vykonávateľa ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a rozšírenie povolenia na výkon APS pre deti a dorast o doplnkový bod v Námestove. Vláda o tom rozhodla na stredajšom rokovaní.



"Vzhľadom na skutočnosť, že vo veci zabezpečenia prevádzky predmetného doplnkového bodu APS pre deti a dorast nedošlo ku vzájomnej dohode medzi HNsP Trstená a lekármi - pediatrami, nie je možné zo strany HNsP Trstená zabezpečiť prevádzku APS pre deti a dorast v Námestove, a teda použiť dotáciu na účel schválený vládou SR," vysvetlilo MF.



Vláda na júlovom výjazdovom rokovaní na Orave vyčlenila 200.000 eur na zachovanie detskej pohotovosti v Námestove. Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) vysvetlil, že takáto pomoc od vlády je síce nesystémová, no majú záujem na tom, aby aj deti v Námestove mali dostatočnú zdravotnú starostlivosť.



Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poukázal na to, že dotácia by pokryla iba mesačné náklady na prevádzku po dobu 15 mesiacov. Nemocnica by však bola povinná podľa zákona prevádzkovať doplnkový bod počas celého obdobia platnosti jej licencie, to znamená päť rokov. "Znamená to, že po vyčerpaní dotácie by financovanie tejto služby, ktorá je v kompetencii ministerstva zdravotníctva, prebrala na seba nemocnica a ŽSK," vysvetlil kraj s tým, že nepovažuje za systémové a správne, aby samospráva suplovala kompetencie štátu.



Vedenie HNsP Trstená taktiež skonštatovalo, že z dôvodu neudržateľnosti financovania doplnkového bodu pri pevnom bode APS po celú dobu prevádzkovania takúto prevádzku nedokáže zabezpečiť.