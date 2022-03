Rezort financií potvrdil nedostatky v projekte karloveskej radiály

Bratislava 11. marca (TASR) - Ministerstvo financií potvrdilo zistenie nedostatkov v prípade projektu modernizácie Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Odhalil ich vládny audit z minulého roka. Hlavnému mestu teraz hrozí, že bude musieť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov použitých na obnovu električkovej trate, ktoré čerpalo z prostriedkov Európskej únie.



Cieľom auditu bolo podľa rezortu financií získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov. Overenie odhalilo nedostatky, a to nedostatočne vykonanú kontrolu v oblasti procesu verejného obstarávania. Konkrétne išlo podľa ministerstva o neidentifikovanie porušenia pravidiel verejného obstarávania, s vplyvom na jeho výsledok, zo strany ministerstva dopravy ako riadiaceho orgánu.



Medzi zistené porušenia patrí stanovenie diskriminačných a netransparentných podmienok účasti, ktoré sa týkali technickej a odbornej spôsobilosti. Taktiež aj nedodržanie zmluvne dohodnutej lehoty výstavby a neuzatvorenie dodatku na predĺženie lehoty na ukončenie realizácie diela alebo uloženie sankcie. "Napriek tomu, že práce na niektorých stavebných objektoch neboli ukončené," podotkli z ministerstva financií.



Za tieto nedostatky bolo navrhnuté uplatnenie finančnej opravy v zmysle rozhodnutia Európskej komisie vo výške 25 percent zo sumy výdavkov týkajúcich sa verejného obstarávania.



Mesto Bratislava momentálne čaká na závery Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), na základe ktorých ministerstvo dopravy rozhodne o ďalších krokoch.



"Ak ÚVO potvrdí pochybenia, či už pre verejné obstarávanie predošlého vedenia z roku 2017, alebo pre naše prebratie diela, ministerstvo dopravy rozhodne o stanovení takzvanej korekcie," uviedol na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo. Pre mesto by to podľa neho znamenalo povinnosť vykryť z vlastného rozpočtu časť zdrojov na modernizáciu radiály, ktorú čerpalo z eurofondov.



Primátor podotýka, že dali túto zákazku ešte pred podpisom zmluvy skontrolovať na ÚVO aj ministerstvo dopravy a tieto kontroly žiadne pochybenie nepreukázali. Audit vytkol súčasnému vedeniu mesta, že niektoré vady a nedorobky v okolí trate mali byť tiež dokončené pred prevzatím trate do užívania.



V súlade so zmluvou o dielo a aj dlhé roky zaužívanými zmluvnými štandardmi FIDIC v Európskej únii sa podľa Valla pri podobne rozsiahlych stavbách takéto nedorobky a vady bežne dokončujú až po prevzatí diela do užívania. "Z nášho pohľadu je podstatné, že tieto práce nijako neobmedzovali fungovanie novej električkovej trate," skonštatoval primátor.



Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020.