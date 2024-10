Rezort investícií oznámil výzvu z programu Interreg Stredná Európa

Medzilaborce 18. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v piatok oznámilo vyhlásenie novej výzvy v rámci programu Interreg Stredná Európa, ktorá je určená pre menej rozvinuté a okrajové regióny. Výzva s celkovou alokáciou 14 miliónov eur je zameraná na malé projekty. Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) ju oznámil spolu so štátnym tajomníkom rezortu Michalom Kaliňákom (Hlas-SD) počas rezortného dňa v piatok v Medzilaborciach.



Stretli sa s komunálnymi lídrami z okresov Medzilaborce a Stropkov, aby spoločne diskutovali aj o projektoch, ktoré môžu týmto najmenej rozvinutým regiónom pomôcť. "Každý týždeň sme v regiónoch a hovoríme priamo so starostami a primátormi o ich problémoch, návrhoch a možnostiach riešenia. Aj dnes sme tu, aby sme s komunálnymi lídrami okresov Medzilaborce a Stropkov diskutovali o ich prioritách a predstavili im nové možnosti financovania z eurofondov," uviedol Raši.



V rámci predchádzajúceho programového obdobia 2014 - 2020 bolo v okrese Medzilaborce podporených 73 projektov v hodnote viac ako 42 miliónov eur, zatiaľ čo okres Stropkov čerpal viac ako 35 miliónov eur na 100 projektov. Tieto financie podľa rezortu prispeli k rozvoju infraštruktúry, podpore zamestnanosti a zlepšeniu kvality života v regióne.



"Našou prioritou je aj naďalej zabezpečiť, aby eurofondy a regionálne príspevky smerovali do tých okresov, ktoré to najviac potrebujú. Uvedomme si, že Medzilaborce sú vďaka Múzeu moderného umenia Andyho Warhola jedinečným medzinárodným magnetom, lebo tieto múzeá sú na svete iba dve a musíme to využiť," dodal Raši.



Spomenutá výzva je otvorená do 10. decembra 2024 a rezort k nej bude robiť informačný online deň 24. októbra. Záujemcovia sa dozvedia bližšie informácie a to, na aké projekty môžu žiadať peniaze. Projekty môžu byť zamerané na zlepšenie dopravy, rozvoj podnikania, priemyselnú transformáciu alebo integrovaný územný rozvoj.



"Dnes sme diskutovali aj o tom, akým spôsobom bude pre tento okres nastavené centrum zdieľaných služieb. Aj vďaka tomu prichádza do Medzilaboriec investícia v hodnote milión eur. Diskutovali sme aj o tom, ako budúci rok aktualizujeme regionálny príspevok. Informovali sme, že do apríla chceme mať schválený zákon o prioritných okresoch, kde bude viacero kritérií, nie iba nezamestnanosť. Preto sme dnes pilovali detaily, ako aktualizovať plán rozvoja aj tohto okresu, aj okresu Stropkov tak, aby naďalej platilo to, čo sme pre tento rok pilotne zaviedli. Je to možnosť spolufinancovať obcami a mestami schválené projekty v rámci programov cezhraničnej spolupráce Interreg, ale rovnako aj švajčiarskych či nórskych finančných mechanizmov," doplnil Kaliňák.



"Pre nás je funkcionalita ministerstva investícií a regionálneho rozvoja úplne kľúčová. Doteraz to bolo tak, že sme len písali, volali a zisťovali cez Bratislavu. Bolo to komplikované, časovo náročné a jednoducho sme sa v tom často nevedeli orientovať," dodal primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský.