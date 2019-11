Rezort kultúry bude analyzovať plán viesť električku popred nové SND

Bratislava 9. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry SR bude analyzovať plán mesta viesť budúcu električkovú trať v Bratislave popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) po Pribinovej ulici. Pre TASR to potvrdil Pavol Čorba z Kancelárie ministerky kultúry s tým, že ešte čakajú na dopravnú štúdiu z magistrátu.



"V záujme ministerstva je zabezpečiť také technické riešenie dopravy v okolí SND, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na prevádzku objektu a degradáciu významného verejného priestoru," povedal Čorba.



Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová pre TASR uviedla, že vo viacerých európskych metropolách je električková trať v blízkom kontakte s filharmóniami či národným divadlom. Niekde to podľa jej slov robí problémy, ale závisí to od technického riešenia. "Je to riešenie preskúmané po odbornej stránke. Dôležité je, ako toto riešenie obháji mesto pred verejnosťou a ostatnými zložkami. Jedna vec je čisto technické odborné riešenie a druhá vec je, že do toho vstupujú rôzne estetické nároky," podotkla. Rozvoj električiek je podľa nej budúcnosťou Bratislavy. Magistrát pri tomto riešení musí podľa nej vedieť, či je verejný záujem zohľadnený dostatočne. "Ak sa podarí zohľadniť záujmy a spojiť viacerých aktérov do spoločného výsledku, bude to pre Bratislavu len výhodné," povedala.



S električkovou traťou pred novou budovou SND nesúhlasí hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Vníma to ako politické rozhodnutie. "Dlhodobo podporujem ochranu kultúrneho dedičstva v tomto území a aj ja som presvedčená, že celý verejný priestor vrátane nábrežia, ktorého základy boli položené v 70. rokoch 20. storočia predstavuje vysoko kvalitné riešenie verejného priestoru v meste na rieke hodné ochrany," napísala na sociálnej sieti. V dopravnej obsluhe tohto územia sa podľa nej treba pozrieť na alternatívy bez vedenia koľajísk pred novou budovou SND a zdieľať trasy cestných komunikácií, nie námestia. "Ja sa od začiatku prikláňam k variante električky na Landererovej, už pre obojstranne ležiace územia - zóna Chalupkova a Pribinova, ktoré električku dobre vyťažia," skonštatovala.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra oznámil, že budúca električková trať povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici. "Je to najlepší a najvýhodnejší variant," vyhlásil. Tvrdí, že v porovnaní s inými alternatívami ide o najlepšiu priamu trasu, bude tam najkratší jazdný čas a zároveň najväčšia intenzita cestujúcich. Na základe posúdenia dát vychádza podľa magistrátu ako najvhodnejšia električková trasa po Pribinovej ulici prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu. Výstavba 1,22 kilometra trate od Šafárikovho námestia po Prístavnú má vyjsť asi na 18,4 milióna eur. Mesto chce, aby prispeli aj developeri. Spustenie trate po výstavbe predpokladá mesto v roku 2024.