Rezort kultúry chce zrekonštruovať budovu opery v Banskej Bystrici

Bratislava 26. júna (TASR) – Do roku 2025 by mohla byť kompletne zrekonštruovaná budova Štátnej opery v Banskej Bystrici, rovnako i jej výrobné a skladové priestory. Odhadované náklady sú vo výške 29.980.000 eur. Vyplýva to z návrhu rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorý Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Komplexná rekonštrukcia je podľa rezortu najefektívnejším riešením neustále sa odkrývajúcich stavebno-technických problémov na budove, ktoré od svojho vzniku neprešla komplexnou obnovou. Rezort upozorňuje, že čiastočné rekonštrukcie v minulosti sanovali havarijné stavy, zároveň však odhalili množstvo ďalších akútnych problémov.



Cieľom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky je zlepšenie prostredia pre divákov i zamestnancov, zefektívnenie činnosti divadla a prevádzky zrekonštruovaných priestorov s rešpektovaním pôvodnej koncepcie architekta Emila Belluša. "Rekonštrukcia fasád bude bez zásahov do architektonického tvaroslovia, všetky architektonické prvky fasády budú zrekonštruované a prípadné chýbajúce detaily budú doplnené. Taktiež kamenné travertínové obklady budú zrekonštruované a v prípade potreby nahrádzané rovnakým materiálom," uviedol rezort. Súčasťou rekonštrukcie má byť i rekonštrukcia výrobných a skladových priestorov na Jegorovovej ulici.



Harmonogram celej rekonštrukcie je rozvrhnutý do nasledujúcich šiestich rokov, pričom k samotným prácam by po administratívno-povoľovacom konaní a verejnom obstarávaní mohlo prísť podľa návrhu v roku 2021. Dokončovacie práce a kolaudácia sú plánované na roky 2024 - 2025.



Časový harmonogram prác bude prispôsobený produkcii predstavení, aby rekonštrukcia obmedzila činnosť umeleckej scény na minimum, na rozsiahlejšie rekonštrukčné zásahy sa má využívať obdobie divadelných prázdnin. Náklady majú pokryť financie zo štátneho rozpočtu, pričom jednotlivé tranže celkovej predpokladanej ceny (29.980.000 eur) majú byť čerpané postupne v rokoch 2019 až 2022.



Štátna opera v Banskej Bystrici sídli v budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.