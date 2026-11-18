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Rezort kultúry naďalej pripravuje rekonštrukciu Bojnického zámku
Rezort v súčasnosti vyhodnocuje ponuky, ktoré dostal v rámci verejného obstarávania.
Autor TASR
Bojnice 18. novembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR naďalej pripravuje rekonštrukciu vybraných častí Bojnického zámku. Rezort v súčasnosti vyhodnocuje ponuky, ktoré dostal v rámci verejného obstarávania. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Demková.
Súťaž na obnovu vybraných objektov národnej kultúrnej pamiatky (NKP), ktorá je sídlom Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice, vyhlásil rezort ešte vo februári tohto roka. „V rámci predmetného verejného obstarávania v súčasnosti na MK SR prebieha proces vyhodnocovania predložených ponúk, keďže komisia pristúpila k inštitútu vysvetľovania ponúk zo strany uchádzačov,“ ozrejmila Demková.
Doplnila, že vzhľadom na úkony v tejto fáze obstarávania rezort nateraz nemôže presne špecifikovať termín ukončenia vyhodnotenia ani následného začatia stavebných prác. „K podpisu zmluvy a samotnej realizácii sa pristúpi po riadnom ukončení všetkých procesov verejného obstarávania,“ avizovala.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu Obnova NKP Zámok Bojnice, ktorého cieľom je komplexná obnova vybraných objektov v areáli Zámku Bojnice so zachovaním pamiatkovej hodnoty objektov, zlepšením technického stavu, bezpečnosti, prevádzkovej funkčnosti a zvýšením kvality sprístupnenia areálu pre verejnosť.
Stavebné práce sa týkajú objektov kaplnky, opravy budovy zámockej reštaurácie, západnej časti mestského opevnenia, revitalizácie zámockého parku, rekonštrukcie jazierka a obnovy pavilónu, ako i prekrytia terasy stredného hradu.
Náklady na zabezpečenie prác odhadlo ministerstvo na 11.300.372,49 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu.
Rezort naďalej počíta s financovaním obnovy vybraných častí zámku z prostriedkov fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, dodala Demková.
Súťaž na obnovu vybraných objektov národnej kultúrnej pamiatky (NKP), ktorá je sídlom Slovenského národného múzea - Múzea Bojnice, vyhlásil rezort ešte vo februári tohto roka. „V rámci predmetného verejného obstarávania v súčasnosti na MK SR prebieha proces vyhodnocovania predložených ponúk, keďže komisia pristúpila k inštitútu vysvetľovania ponúk zo strany uchádzačov,“ ozrejmila Demková.
Doplnila, že vzhľadom na úkony v tejto fáze obstarávania rezort nateraz nemôže presne špecifikovať termín ukončenia vyhodnotenia ani následného začatia stavebných prác. „K podpisu zmluvy a samotnej realizácii sa pristúpi po riadnom ukončení všetkých procesov verejného obstarávania,“ avizovala.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu Obnova NKP Zámok Bojnice, ktorého cieľom je komplexná obnova vybraných objektov v areáli Zámku Bojnice so zachovaním pamiatkovej hodnoty objektov, zlepšením technického stavu, bezpečnosti, prevádzkovej funkčnosti a zvýšením kvality sprístupnenia areálu pre verejnosť.
Stavebné práce sa týkajú objektov kaplnky, opravy budovy zámockej reštaurácie, západnej časti mestského opevnenia, revitalizácie zámockého parku, rekonštrukcie jazierka a obnovy pavilónu, ako i prekrytia terasy stredného hradu.
Náklady na zabezpečenie prác odhadlo ministerstvo na 11.300.372,49 eura. Ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určilo najnižšiu ponúknutú cenu.
Rezort naďalej počíta s financovaním obnovy vybraných častí zámku z prostriedkov fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027, dodala Demková.