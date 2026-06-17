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Rezort kultúry napĺňa priestory Hurbanových kasární v Bratislave
Zrekonštruovaný objekt poskytuje moderné zázemie pre administratívne, odborné aj podporné činnosti a vytvára predpoklady na efektívnejšie využívanie štátneho majetku.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Správa rezortných zariadení (SRZ) Ministerstva kultúry (MK) SR pokračuje v napĺňaní priestorov Hurbanových kasární na Kollárovom námestí v Bratislave, ktoré nedávno prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Najnovšie do nich presťahovala cirkevný odbor a odbor vnútorného auditu MK, doteraz sídliace na Jakubovom námestí. TASR o tom informoval Michal Dragan z tlačového oddelenia SRZ MK.
Zámerom SRZ je postupné obsadzovanie a využívanie priestorov Hurbanových kasární v prospech rezortu kultúry a jeho organizácií. Zrekonštruovaný objekt poskytuje moderné zázemie pre administratívne, odborné aj podporné činnosti a vytvára predpoklady na efektívnejšie využívanie štátneho majetku.
„Naším cieľom nie je len rekonštruovať budovy, ale zabezpečiť, aby boli skutočne využívané a prinášali úžitok rezortu kultúry. Hurbanove kasárne majú potenciál slúžiť širokému spektru činností a organizácií v pôsobnosti ministerstva,“ uviedol generálny riaditeľ SRZ Samuel Bojkovský.
Zámerom SRZ je postupné obsadzovanie a využívanie priestorov Hurbanových kasární v prospech rezortu kultúry a jeho organizácií. Zrekonštruovaný objekt poskytuje moderné zázemie pre administratívne, odborné aj podporné činnosti a vytvára predpoklady na efektívnejšie využívanie štátneho majetku.
„Naším cieľom nie je len rekonštruovať budovy, ale zabezpečiť, aby boli skutočne využívané a prinášali úžitok rezortu kultúry. Hurbanove kasárne majú potenciál slúžiť širokému spektru činností a organizácií v pôsobnosti ministerstva,“ uviedol generálny riaditeľ SRZ Samuel Bojkovský.