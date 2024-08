Rezort kultúry obviňuje Budmerice z možného poškodenia kaštieľa

Bratislava 3. augusta (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR má podozrenie, že pri správe národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Budmericiach mohlo dôjsť ku škodám na majetku štátu. Obec Budmerice a jeho sociálny podnik obviňuje z toho, že v rámci objektu vykonali viacero neoprávnených zásahov, rezort v tejto súvislosti podal trestné oznámenie. Obec obvinenia dôrazne odmieta, vyjadrenia ministerstva považuje za nepodložené a nepravdivé, poškodzujúce dobré meno.



Hovorkyňa MK Petra Bačinská uviedla, že Obecné služby Budmerice, ktoré mali kaštieľ v správe, neuviedli objekt pri odovzdávaní do pôvodného stavu. "Navyše, odstránením technického zabezpečenia zostali na stenách viditeľné zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia," dodala. Ďalšie škody mali vzniknúť zmiznutím vyťažených drevín v lesoparku kaštieľa, demontážou a požičiavaním čerpadla bazénovej techniky či neoprávnenou inštaláciou zariadení. "Obecné služby Budmerice jednoducho realizovali viacero neoprávnených a svojvoľných zásahov bez vedomia rezortu kultúry a príslušného krajského pamiatkového úradu," vyhlásila hovorkyňa. Ministerstvo v súvislosti s konaním obecného podniku, z ktorého mu mal plynúť aj finančný prospech, podalo trestné oznámenie.



Starosta obce Budmerice Jozef Savkuliak pre TASR v reakcii uviedol, že aktuálne vedenie rezortu kultúry sa v ostatnom čase snaží cez svoje subjektívne vyjadrenia poškodzovať dobrú povesť obecného podniku. "Snaha naň neustále útočiť sa prejavuje v mnohých kontrolách, ktoré ministerstvo iniciovalo, pričom ich výsledok preukázal, že sme neporušili zákon," zdôraznil starosta.



I najnovšie obvinenia z neoprávneného nakladania s majetkom považuje za nepravdivé. "Finančný prospech z prehliadok v kaštieli bol použitý na chod expozícií i zaplatenie lektorov. V prípade činností v lesoparku inšpekcia životného prostredia nezistila porušenie zákona," povedal. Demontáž čerpadla bazénovej techniky vysvetlil odovzdaním technológie do opravy. Nerozumie ani vyjadreniam o možnom poškodení stien po odstránení technického zabezpečenia. "V odovzdávacom protokole z 31. júla nie sú uvedené žiadne z týchto tvrdení," poznamenal. "Na stenách ostali opravy po technickom zabezpečení a tiež po inštaláciách obrazov spisovateľov, kolážach Rudolfa Fabryho a výstavách obrazov uskutočnených v roku 2021 - 2023 v rámci prezentácie kultúry," vysvetlil. Pripomenul, že technické zabezpečenie inštalovali pre zabezpečenie budovy i zbierkových predmetov vysokej hodnoty.



Verí, že ministerstvo svoj postoj i doterajšie kroky voči obecnému podniku prehodnotí, nemožno ich totiž podľa neho hodnotiť inak ako šikanózne a očierňujúce konanie so snahou o pomstu.



Zrušenie doterajšej správy objektu iniciovalo ministerstvo na jar, argumentovalo tým, že obec, respektíve obecný podnik užíva priestory neoprávnene, bez relevantného právneho titulu. Obec sa bránila tým, že k potrebnému užívaniu priestorov, za starostlivosť o ne, jej dali súhlas predchádzajúci ministri.