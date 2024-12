Rezort kultúry odmieta dezinformácie v súvislosti so zatvorením múzea

Bratislava/Prešov 2. decembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR odmieta šírenie dezinformácií o zatvorení Múzea židovskej kultúry (MŽK) v Prešove prostredníctvom médií a opozičných politikov bez overenia všetkých faktov. Uviedla to hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská s tým, že objekt MŽK – Synagóga v Prešove nie je majetkom štátu, ale patrí prešovskej Židovskej náboženskej obci (ŽNO).



"Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci s prešovskou Židovskou náboženskou obcou zabezpečovalo v minulosti lektorské služby v rámci expozície takzvanej Barkányovej zbierky judaík v prešovskej synagóge. Z dôvodu veku lektorky a jej odchodu do dôchodku a v rámci konsolidácie zdrojov bolo rozhodnuté o ukončení tejto spolupráce. Napriek tomu spolu so SNM hľadáme formy spolupráce a financovania, ktoré umožnia zachovať a sprístupniť túto expozíciu aj naďalej pre verejnosť," uviedla Bačinská.



Ako pokračovala, rozhodnutie o spôsobe vyrovnania sa s konsolidačnými opatreniami, napríklad formou zatvorenia akéhokoľvek múzea či expozície, je výlučne v kompetencii štatutárov tej-ktorej inštitúcie, a nie ministerky kultúry.



"Podobná situácia nastala aj v prípade Petzvalovho múzea v Spišskej Belej, kde rozhodnutie o dočasnom zatvorení tejto expozície prijala generálna riaditeľka Slovenského technického múzea v súvislosti s konsolidačnými opatreniami vlády. MK však už iniciovalo kroky na opätovné otvorenie tohto múzea," doplnila Bačinská. Podobná situácia ako v prípade Petzvalovho múzea sa opakuje podľa nej aj dnes.



"MK považuje za neprípustné šírenie nepravdivých informácií a takéto konanie niektorých médií a opozičných politikov považuje za otvorenú manipuláciu s verejnou mienkou. MK nemá priamy vplyv na tieto rozhodnutia a odmieta tvrdenia o presúvaní financií na úkor kultúrnych inštitúcií. Je neprípustné, aby politické strany zneužívali takúto citlivú tému na svoje vlastné účely. Neustále opakované, nepravdivé tvrdenia o zodpovednosti MK za zatvorenie múzeí sú zavádzajúce a poškodzujú dôveru verejnosti v inštitúcie. Je najvyšší čas, aby sa verejná diskusia vrátila k faktom a prestala byť ovplyvňovaná populistickými výkrikmi," dodala Bačinská.



SNM - MŽK na sociálnej sieti oznámilo, že od 1. decembra 2024 je expozícia judaík v Prešove zatvorená. Zároveň povedalo, že po odchode lektorky do dôchodku nebude vzhľadom na krátenie rozpočtu schopné ďalej túto pozíciu financovať. V pondelok uviedlo, že intenzívne rokuje tak so ŽNO Prešov, ako aj s mestom Prešov, aby mohla byť expozícia verejnosti čo najskôr opäť otvorená. Mesto v pondelok informovalo, že ju chce prevádzkovať vo vlastnej réžii. Podľa primátora Franiška Oľhu majú predbežne urobenú právnu analýzu na zriadenie múzejnej organizácie.