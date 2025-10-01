< sekcia Regióny
Rezort kultúry plánuje rekonštrukciu strechy v Myjave
Cieľom projektu je komplexné zateplenie a obnova medenej strechy na národnej kultúrnej pamiatke, ktorá vykazuje známky poškodenia.
Autor TASR
Myjava 1. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR plánuje zrealizovať zateplenie a obnovu strechy na jednom zo štyroch objektov v Slovenskom národnom múzeu (SNM) - Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave. Komplexnou opravou strechy na budove sa minimalizujú budúce náklady. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Cieľom projektu je komplexné zateplenie a obnova medenej strechy na národnej kultúrnej pamiatke, ktorá vykazuje známky poškodenia. V objekte sa nachádzajú expozičné a výstavné priestory, miesto prvého kontaktu, konferenčná miestnosť a časť depozitárov.
Súčasná strecha je v pôvodnom stave z roku 1968. Tepelná izolácia v strešnej konštrukcii je nedostatočná a nesprávne položená, čo spôsobuje zvýšené prevádzkové náklady a počas letných mesiacov nepriaznivé klimatické podmienky vo výstavných a expozičných priestoroch múzea a v depozitári nachádzajúcom sa v podkrovnom priestore.
Zhotoviteľom je spoločnosť Medop strechy s cenovou ponukou vo výške 343.709,11 eura s DPH. Projekt je financovaný v rámci Programu Slovensko.
