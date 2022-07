Bratislava: Rezort prezentoval nerealizovateľný plán trasy električky

Bratislava 19. júla (TASR) - Alternatívne trasovanie električky v okolí Slovenského národného divadla (SND), ktoré v utorok prezentovalo spolu s aktivistami Ministerstvo kultúry (MK) SR, bolo už v roku 2019 vyhodnotené ako nerealizovateľné. Hlavné mesto SR Bratislava to pripomenulo v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu rezortu kultúry, prezentujúcu možnosť električkovej trasy v úseku Olejkárska - Landererova. Magistrát rovnako zdôraznil, že dôvody nerealizovateľnosti predloženého návrhu v minulosti prezentoval ministerstvu i SND.



Vedenie metropoly naďalej presadzuje trasu prechádzajúcu pred budovou SND. "Je najlepšia pre obyvateľov, riešené územie i samotné divadlo," uviedla radnica, odvolávajúca sa na vyhodnotenie viacerých variantov z hľadiska dopravnej obslužnosti, siete električkových radiál, dopravno-technických prekážok i investičných a prevádzkových nákladov.



Mesto zároveň avizovalo, že proces sa blíži k návrhu technického riešenia. "Koncom júla budú k dispozícii výsledky meraní nultého stavu hluku a vibrácií, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú budovu divadla. Budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie matematicko-technického modelu, ktorý bude súčasťou technickej štúdie. Táto štúdia navrhne technické riešenie, ktoré definitívne umožní prevádzku električky pred divadlom bez výrazných vplyvov na budovu divadla," dodal magistrát. Pripomenul aj stanovisko medzinárodnej expertnej skupiny, ktorá deklarovala, že pri primeraných opatreniach neohrozí výstavba ani prevádzka električkovej trate chod divadla. "Od začiatku deklarujeme, že bez splnenia tejto podmienky trať pred divadlom nepostavíme," zdôraznila radnica.



Ministerstvo kultúry (MK) SR predstavilo v utorok spolu s aktivistami alternatívnu trasu električky, ktorá by obchádzala SND v úseku Olejkárska - Landererova a navyše by mohla byť vedená čiastočne pod zemou. Mestom navrhovanú trasu predkladatelia odmietajú, kritizujú jej technické riziká i znehodnotenie súčasnej pešej zóny.



Šéfka rezortu Natália Milanová (OĽANO) pri prezentácii uviedla, že nejde o návrh ministerstva, ponúka ho však na diskusiu v záujme zvoliť trasovanie električky, ktoré neohrozí fungovanie SND a nebude degradovať verejný priestor.



Ministerka zároveň deklarovala, že rezort z vlastnej iniciatívy nechá vytvoriť nezávislý posudok, ktorý preskúma vplyv prejazdov električiek v zmysle prienikov hlučnosti a prenosov vibrácií.