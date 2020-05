Rezort kultúry pripravuje obnovu objektov Štátnej vedeckej knižnice

Košice 22. mája (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR postupne pripravuje začiatok pamiatkovej obnovy budov, v ktorých sídli Štátna vedecká knižnica (ŠVK) v Košiciach a ktoré sú v zlom technickom stave. TASR to potvrdil hovorca MK SR Matúš Bystriansky.



ŠVK má zbierkové fondy v piatich objektoch v centre Košíc, z nich štyri sú národné kultúrne pamiatky. "Do objektov knižnice sa dlhé roky preinvestovalo len veľmi málo finančných prostriedkov. Viaceré z nich sú preto v zlom stavebno-technickom stave. Ministerstvo kultúry citlivo vníma túto situáciu a postupne pripravuje začiatok ich pamiatkovej obnovy," uviedol Bystriansky.



ŠVK tento týždeň informovala, že obmedzí svoje služby pre verejnosť vzhľadom na zlý technický a technologický stav budov, v ktorých uchováva knihy a časopisy. Vstup do niektorých depozitov bude prísne obmedzený. V nevyhovujúcich podmienkach sa v súčasnosti nachádza až 23 percent z celkového počtu takmer 2.165.000 dokumentov, ktoré knižnica sprístupňuje, spravuje a uchováva. Ďalších 28 percent bude podľa inštitúcie za krátky čas ohrozených z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok v depozitoch.



Budovy si podľa vedenia ŠVK žiadajú okamžitú sanáciu, aby sa zastavila degradácia a ničenie kultúrneho dedičstva a aby nedošlo k ohrozeniu zamestnancov pracujúcich v daných priestoroch na dennej báze. "Musíme chrániť našich zamestnancov, ktorí zabezpečujú prísun požadovaných dokumentov z najviac ohrozených a verejnosti neprístupných depozitov. Preto sme nútení obmedziť vstup do týchto priestorov a aj týmto upozorniť verejnosť na to, že vo vnútri našich budov sú vlhké a plesnivé steny, zastaraná elektroinštalácia a niekde aj nevyhovujúca statika," uviedla riaditeľka knižnice Darina Kožuchová. Cieľom knižnice je podľa nej nájsť staticky a technologicky vyhovujúce priestory na presťahovanie časti knižničného fondu a postupná obnova a rekonštrukcia budov.