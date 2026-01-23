Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort kultúry rokoval so zástupcami samospráv na severovýchode SR

Na snímke rekonštrukcia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Rokovanie sa konalo aj za účasti zástupcov ministerstva cestovného ruchu a športu a zamerané bolo na pokračovanie projektu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Bratislava 23. januára (TASR) - Zástupcovia okresov zo severovýchodného Slovenska vo štvrtok (22. 1.) na Ministerstve kultúry (MK) SR diskutovali o podpore regionálneho rozvoja a kultúrneho turizmu. Na rokovaní ich prijali ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník Mário Maruška. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia okresov Svidník, Stropkov a Medzilaborce, ako aj Prešovského samosprávneho kraja. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.

Rokovanie sa konalo aj za účasti zástupcov ministerstva cestovného ruchu a športu a zamerané bolo na pokračovanie projektu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Diskusia sa zároveň venovala širšej podpore rozvoja regiónu severovýchodného Slovenska. Stretnutie nadväzovalo na výjazdové rokovanie vlády z novembra 2025 v obci Vyšný Orlík v okrese Svidník.

Ministerstvo kultúry SR deklarovalo pripravenosť pokračovať v spolupráci so samosprávami a ďalšími partnermi pri podpore kultúrneho turizmu a regionálneho rozvoja,“ doplnila Demková.
.

